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نادين الراسي تهنئ نادين نجيم بمولودها الجديد

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نادين الراسي تهنئ نادين نجيم بمولودها الجديد نادين الراسي تهنئ نادين نجيم بمولودها الجديد

الأحد 14-09-2014 19:05

قدّمت الممثلة اللبنانية نادين الرّاسي التّهنئة للنجمة نادين نسيب نجيم بمناسبة قدوم مولودها الجديد جوفاني، وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع "تويتر"، إذ كتبت الراسي: هل قدم أمريك الصغير؟؟ ألف مبروك نادون".

من جهتها ردت نجيم على تغريدة زميلتها بالقول: " شكراً نادون، هو بين يدي الآن، الحمدالله، الله يخليلك أولادك".

وأتت هذه التّهنئة من قبل الراسي في وقت يتردد أن العلاقة بين النجمتين متوترة، خصوصاً بعد أن انتقدت نجيم في حوارها مع "سيدتي نت" مسلسل الأخوة واعتبرته غير مقنع، والذي تشارك في بطولته نادين الراسي إلى جانب عدد كبير من نجوم الشاشة العربية.

ويذكر أن نادين الراسي كانت قد نفت في حوارها مع الإعلامي نيشان ضمن برنامجه الرمضاني "ولا تحلم"، أن العلاقة متوترة مع نجيم، فيما حاولت الاتصال بها خلال الحلقة، إلا أنّ الأخيرة لم تجب على هاتفها.

 

 

 

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