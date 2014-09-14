رحيل عازف البيانو جو سامبل بعد صراع مع السرطان

توفي قبل أمس الجمعة عازف البيانو والمنتج الموسيقي Joe Sample عن عمر ناهز 75 عاماً، داخل مركز MD Anderson Cancer في هيوسيتن، بعد معاناة مع سرطان الرئة، حسب ما أعلن مدير أعماله Patrick Rains.

وتقدمّت Yolanda زوجة الراحل وإبنه Nicklas بالشكر من كل الأصدقاء والمحبين الذين واكبوا الراحل خلال فترة مرضه وأغرقوه بالدعوات، ومن الذين قدموا واجب العزاء فور إنتشار خبر وفاته.

Sample ولد في العام 1939، وعند بلوغه سن الخامسة بدأ العزف على البيانو تحت إشراف Curtis Mayo، ثم طور مهارته حتى أصبح واحداً من أهم العازفين في أمريكا.

Joe Sample عمل طوال مسيرته في موسيقى الجاز وإنتاج الأغاني، كما أسس فرقة The Crusaders الشهيرة عام 1971.

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