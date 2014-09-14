زوج شجون ينفي اعتذارها عن "أنيسة الونيسة" والشركة المنتجة تؤكد مرضها

في الوقت الذي كان يترقّب جمهور الفنّانة شجون إطلالتها في مسلسل "أنيسة الونيسة"، والذي شرعت الممثلة في تصوير عدة مشاهد منه، فوجئ الجميع اليوم ببيان صادر من الشركة المنتجة للمسلسل "صباح بكتشرز" يؤكّد إعتذار شجون الهاجري عن تكلمة تصوير المسلسل لأسباب صحية طارئة.

وقالت الشركة في بيانها: "الشركة تقدّر الظروف الصحية الطارئة التي ألمت بالفنانة المحبوبة شجون الهاجري وتثمن مبادرتها فى الاعتذار عن تكلمة العمل في الوقت المناسب، حيث قامت "شوجي" بزيارة فريق العمل والاعتذار رسمياً متمنية لفريق العمل الاستمرارية والنجاح، وقد أشاد فريق العمل بمبادرتها وموضوعيتها لتجاوز أي تأخير خاص بالعمل الجديد ومن المقرر أن تقوم الفنانة فاطمة الصفي بتجسيد دور "أنيسة" في المسلسل بدلاً من شجون لتشارك بطولة المسلسل مع كل من عبدالمحسن النمر وخالد البريكي وعبير أحمد وملاك وعبدالله الطراروة وحشد أخر من الفنانين.

المفاجأة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ قام زوج الفنانة شجون ومدير أعمالها المنتج أحمد البريكي بتصريح مختصر عبر صفحته الشخصية على "انستغرام" قال فيه: "مايتداول حالياً بخصوص تقديم الفنانة شجون كتاب إعتذار للشركة المنتجة لمسلسل "أنيسة الونيسة" غير صحيح".

نفي البركي يؤكد وجود أمور أخرى وربما خلافات كبيرة، أدت إلى غياب شجون عن المسلسل الذي من المفترض أن يعرض على محطة الـ mbc.

ومن جانب آخر، ربطت مصادر فنّية ماحدث من انسحاب أو استبعاد شجون لإصرار محطة الـMBC على لسان مسؤوليها وبتعليمات مشددة، بإستبعاد أي عمل تشارك فيه الفنانة شجون مثلما حدث مع "أمس أحبك وباكر وبعده"، وكذلك مع برنامج "This me"، الذي يعتبر من برامج الواقع الذي يسلّط الضوء على حياة شجون في عدة حلقات، وهو من إخراج جابر الحربي الذي تأجّل عرضه أكثر من مرة.

إلا أنّ هناك من يقول أنّ شجون الهاجري لم تكن ملتزمة في مواعيد تصوير مشاهد المسلسل.



