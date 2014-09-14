لماذا تقبل الفنانات الزواج من رجل متزوج ولديه أبناء؟

ماذا ينقص الفنانات ليتزوجن من رجل متزوج ولدية أبناء؟ لماذا يقبلن الزواج سراً حفاظاً على درتهن؟ ما الداعي؟ هل هو الحب أم هناك أسباب أخرى؟

فمؤخراً تم الكشف عن زواج الفنانة المصرية روبي الذي ظل سراً ومثار للأقاويل والجدل، ونفي روبي نفسها للخبر، إذ قالت إنها لم تتزوج، بل وتساءلت "لماذا تتزوج أصلاً في السر؟"

وها نحن نعيد عليها نفس السؤال، لماذا تزوجت أصلاً في السر؟ إلا أن روبي لم تجب على هذا السؤال، بل سنجيب نحن عنها؛ ببساطة لأنها تزوجت من رجل متزوج ولديه ثلاثة أبناء، إنه المخرج المصري سامح عبد العزيز الذي طلب منها، حسب تصريحات منسوبة إليه، أن لا تفشي خبر الزّواج حفاظاً على مشاعر زوجته الأولى. روبي من جهتها وافقت على هذا الطلب لمدة خمسة أشهر ولكنها ظهرت في حفل زفاف شقيقتها ميريهان مؤخراً وهي تضع خاتم الزواج، لتَكثر الأقاويل، ومن ثم سرّبت اسم الزّوج لتعرف زوجته الأولى ووالدة أبنائه. ولحد الآن لا نعرف إلى ماذا وصل الأمر بين سامح وزوجته، وهل ستطلب منه الطّلاق؟ أو ما هي المشاكل التي تسببت فيها روبي؟

حالة روبي لم تكن الأولى من نوعها في الوسط الفني، فما أكثر الفنانات اللواتي تزوجن من رجال متزوجين، تماما كما فعلت الممثلة المصرية نسرين إمام التي تزوجت سراً من المنتج الأشهر في مصر تامر مرسي، صاحب شركة سينرجي، وذلك لأنّه متزوج من امرأة أخرى وهي نفسها والدة أبنائه، ولكن مع مرور الأيام تم كشف الزواج السري، خصوصاً بعد ظهور علامات الحمل على نسرين بطفلها الأول من تامر، الذي انفصل عن زوجته الأولى، ولكنه عاد إليها بعد أشهر قليلة.

وفي تصريحات لنسرين أعربت عن سعادتها بعودة تامر إلى زوجته الأولى لأنها والدة أولاده حسب تعبير نسرين، ليصبح المنتج متزوجاً من امرأتين؛ نسرين إمام والزوجة الأولى.

ومنذ فترة أعلنت الفنانة المصرية المحجبة صابرين إنّها متزوجة من رجل متزوج من أخرى، وهي فتاة أمريكية الجنسية وليست مسلمة. وقد ناقضت صابرين نفسها أثناء اعترافها في أحد البرامج بهذا الكلام، حيث قالت أنّها وافقت على أن تتزوج من زوجها بعدما تأكدّت أن الحياة بينه وبين زوجته الأخرى مستحيلة، ولكنها عادت وأكدت أن زوجها لا يزال متزوج من أخرى. فكيف إذن الحياة مستحيلة بينهما؟ وإذا كانت كذلك فما الذي يجبره على الاستمرار في هذا الزواج؟!

الفنانة ياسمين عبد العزيز، حملت أيضاً لقب الزوجة الثانية، حيث تزوجت من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، رغم أنّه متزوج ولديه أبناء، فيما لم تعارض ياسمين وقبلت بالوضع الراهن، لكنها لم تتزوج سراً، بل أعلنت الخبر بشكل طبيعي. وأنجبت ياسمين من حلاوة ابنتها الأولى ياسمين، كما سبق وفعلته الفنانة إلهام شاهين حيث تزوجت سراً من رجل الأعمال قدوره الذي كان متزوجاً ولديه أبناء وتم كشف النّقاب عن الزواج وتم الانفصال.

سبق كذلك وتزوجت الفنانة الاستعراضية المصرية شريهان من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة، رغم أنه كان متزوجاً من الفنانة والمنتجة المصرية إسعاد يونس، مما أدى ذلك إلى وقوع حرب باردة بين الأثنتين، ولكن عادت الأمور إلى مجاريها، وأصبحن صديقتين، ولطالما ساندت إسعاد شريهان في محنة مرضها خصوصاً وأن لدى شريهان من زوجها ابنة اسمها لؤلؤة، ولدى إسعاد ابن اسمه عمر تربطهما علاقة جيدة، فيما حرصت كل من إسعاد وشيريهان على ضخ مشاعر الإخوة بينهما.