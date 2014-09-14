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شكري والعربي يصلان إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي حول العراق

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شكري والعربي يصلان إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي حول العراق شكري والعربي يصلان إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي حول العراق

سامح شكرى – وزير الخارجية

وصل إلى باريس مساء اليوم الأحد كل من سامح شكري وزير الخارجية والدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية للمشاركة في المؤتمر الدولي حول السلام والأمن في العراق الذي يبدأ أعماله صباح غد الإثنين بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.
> ويترأس الوزير شكري وفد في مؤتمر باريس حول العراق غداً بحضور الوفود المشاركة.

ويفتتح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ونظيره العراقي الدكتور فؤاد معصوم المؤتمر ـ الذي يشارك فيه نحو ٢٠ دولة من الشركاء الإقليميين والدوليين ـ من أجل حشد تحرك دولي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وتعزيز الدعم اللازم لجهود حكومة الوحدة الوطنية العراقية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

وكان فرانسوا هولاند قد دعا الى عقد مؤتمر دولي بباريس حول السلام والأمن في العراق لمواجهة التهديد الذي يمثله تنظيم (داعش) الإرهابي.

أ ش أ

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