مدير أمن المنيا: نحترم مهنة المحاماة بشدة

قال اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا أن جهاز الشرطة يحترم وبشدة مهنة المحاماة لأنها مهنة الضابط نفسة عندما ينهي عملة في جهاز الداخلية فأنه بعد ذلك من الممكن أن يعمل محامياً، مؤكداً أن أية مشاكل بسيطة تقع بين الطرفين سيتم القضاء عليها في الفترات القادمة.

وأضاف أن هناك علاقة قوية تربط بين جهاز الشرطة والمحامين، لأنهم أساس تقديم العدالة للمواطن في المرحلة التي تسبق القضاء، مشيراً أنه بالعمل والود والتفاهم تستمر جهود التعاون بين الطرفين ليصب ذلك في النهاية في مصلحة الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته نقابة المحامين الفرعية بالمنيا بالتعاون مع مديرية الأمن مساء اليوم الأحد، لتوطيد أواصر الصلة والتعاون بين جهاز الشرطة والمحامين بحضور مدير أمن المنيا واللواء محمد مصطفى مساعد وزير الداخلية، وجميع مأموري أقسام ومراكز المحافظة التسع ورؤساء المباحث عدد كبير من المحامين وأعضاء النقابة الفرعية.

وقال طارق فودة نقيب المحامين بالمنيا أن فئة المحامين ستعمل بقدر المستطاع علي حل أية مشاكل مع جهاز الشرطة بشكل ميسر، وأنه من المقرر أن يتم الإعلان عن مذكرة تفاهم بين الجانبين بعد يومين، وسيتم عقد إجتماعات نصف شهرية بين الضباط مأموري المراكز والمحامين لحل جميع المشاكل التي تواجة المحامين.

وأكد فودة أن بعض المشاكل التي تحدث بين قوات الأمن والمحامين لن تؤثر علي الطرفين أو تعكر الصفو العام، لأن الكيان المجتمعي لابد أن يكون دائمًا يد واحدة، مشيرًا إلي أن المشكلات تحدث دائما من جانب صغار المحامين وأمناء الشرطة والضباط، ولكن جاء الوقت لتغيير ذلك لأن مصر بعد الثورة تحتاج إلي إعادة تأهيل أخلاقي.

وتابع نقيب المحامين بالمنيا، كنا نرى دائما أن بعض الخلافات البسيطة تتصاعد بشكل متعمد، ولكن اختفي ذلك تماماً، ونطالب المجتمع المصري بأن يتعامل بالأخلاق الكريمة مع جميع المؤسسات وبذلك نحقق ما نريد، ومع ذلك فإن إحتمالية حدوث مشاكل كبيرة لأننا لسنا ملائكة ولكن الواجب الحقيقي هو حل تلك المشكلات بسرعة.

وفي نهاية المؤتمر قام طة أبو عمامة عضو النقابة العامه للمحامين بتقديم هدية النقابة إلي اللواء أسامة متولي، فيما قام مدير الأمن بتكريم عدد من المحامين منهم إبراهيم أبو عوف، وعادل يونس، ويسرى عبد الله، وعمر محمد عمر .