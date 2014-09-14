حبس المتهمين بقتل أمين ورقيب شرطة بالمنيا 15 يوماً على ذمة التحقيقات

قررت نيابة المنيا، حبس المتهمين الثلاثة المتورطين في واقعة قتل أمين ورقيب شرطة، في شهر مايو الماضي، بعد أن قررت محكمة الجنايات إخلاء سبليهم الأسبوع الماضي، علي ذمة القضية، وذلك لظهور أدلة جديدة بتقرير الطب الشرعي.

حيث قررت النيابة، حبس كل من محمد عادل عبد الرحمن، وراجى الرحمن محمد مختار، وطارق محسن بدوى, 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، لإتهامهم بقتل كلاً من، محمدعلى محفوظ، وأحمد فاروق أصنعى، شرطيين أثنين من قوة قسم المنيا.

وقال حسين تمام محامى المتهمين، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم محمدعادل عبد الرحمن من منزله، بينما كان المتهمان راجى الرحمن محمد مختار، وطارق محسن بدوى، محتجزان بقسم شرطة بندر المنيا، بعد إعتراض بعض زملائهم علي قرار إخلاء سبيلهما الصادر من محكمة الجنايات، ثم تقرر اليوم حبسهما 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

وقالت سلطات الأمن، إن هناك أدلة جديدة بتقرير الطب الشرعي تدين المتهمين.