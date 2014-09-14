فتح مكاتب البريد فترة مسائية لشراء شهادات القناة بسبب انقطاع شبكات الإنترنت

فتحت مكاتب البريد بشمال سيناء أبوابها فترة مسائية نظرًا لانقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت خلال فترة العمل الرسمية نهار الأحد.

وذكر مصدر مسؤول في مكتب بريد العريش المركزي، أنه تقرر أن يتم فتح مكاتب البريد وعددها 21 مكتب بمراكز محافظة شمال سيناء الستة فترة إضافية تبدأ من السادسة مساء، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء شهادات استثمار مشروع قناة السويس.

وكانت افرع البنوك العاملة بشمال سيناء، قد لجأت لتركيب أجهزة التقاط الإنترنت من خلال الأقمار الاصطناعية، نظرًا لانقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت خلال فترات النهار، مما مكنها من بيع شهادات استثمار قناة السويس للمواطنين.