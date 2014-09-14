أخبار عاجلة

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

فتح مكاتب البريد فترة مسائية لشراء شهادات القناة بسبب انقطاع شبكات الإنترنت

Google+ Print
فتح مكاتب البريد فترة مسائية لشراء شهادات القناة بسبب انقطاع شبكات الإنترنت فتح مكاتب البريد فترة مسائية لشراء شهادات القناة بسبب انقطاع شبكات الإنترنت

فتحت مكاتب البريد بشمال سيناء أبوابها فترة مسائية نظرًا لانقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت خلال فترة العمل الرسمية نهار الأحد.

وذكر مصدر مسؤول في مكتب بريد العريش المركزي، أنه تقرر أن يتم فتح مكاتب البريد وعددها 21 مكتب بمراكز محافظة شمال سيناء الستة فترة إضافية تبدأ من السادسة مساء، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء شهادات استثمار مشروع قناة السويس.

وكانت افرع البنوك العاملة بشمال سيناء، قد لجأت لتركيب أجهزة التقاط الإنترنت من خلال الأقمار الاصطناعية، نظرًا لانقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت خلال فترات النهار، مما مكنها من بيع شهادات استثمار قناة السويس للمواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا