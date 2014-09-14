موازنة ‫‏إسرائيل‬ 2015.. لا زيادة في الضرائب والعجز يبلغ 3.18٪

أعلنت وزارة ‫المالية الإسرائيلية اليوم الأحد، أنها انتهت من إعداد الموازنة للعام المالي القادم 2015، بنسبة عجز تبلغ 3.18٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بدون زيادة في الضرائب خلال الفترة القريبة القادمة على الأقل.

وفي بيان صادر عن الوزارة، اطلع رئيس الحكومة اليوم على مشروع موازنة العام القادم، وأكد أنها موازنة منطقية، وأخذت بعين الاعتبار احتياجات الأمن، والاحتياجات الاجتماعية، ولم تمس الضرائب.

وأضافت الوزارة، أنه وفي ظل التباطؤ الاقتصادي في السوق الإسرائيلية للربعين الأول والثاني، والتوقعات بتباطؤ أكبر خلال ربع الثالث بسبب عملية الجرف الصامد على قطاع غزة ‬، فإن أي قرار برفع ‫الضرائب لن يكون صائباً.