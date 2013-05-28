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بالصور| رزان وعمرو المليجى في أغنية "Breaking me down"

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بالصور| رزان وعمرو المليجى في أغنية "Breaking me down" بالصور| رزان وعمرو المليجى في أغنية "Breaking me down"

كتب : محمد عبد الجليل الثلاثاء 28-05-2013 18:13

انتهت رزان مغربي من تصوير كليب أغنيتها الجديدة "Breaking me down" وهي دويتو مع الفنان الشاب عمرو المليجي.

الأغنية باللغة الأجنبية من نوع "Dub Step" وهي أول أغنية من أصل عربي، وعن الدويتو تتحدث رزان لـ"الوطن" قائلة: "Breaking me down أغنية مليئة بالحياة والطاقة بدايةً من الكلمات واللحن وصولاً إلى الفيديو كليب الذي تدور أحدثه في إطار راقص يعكس حالة الحب الذي يعيشه أي شخصين والذي لا يخلو من المشاكل في بعد الأوقات".

وأضافت رزان: "لقد قمنا بتصوير الكليب في تحت إشراف المخرج كريم محمد وامتدت فترة التصور ليومين متواصلين، والأغنية كلمات وألحان عمرو المليجي، وقام بالتوزيع شريف الوسيمي ومحمد الشاعر بهندسة الصوت".

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