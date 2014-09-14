نائب بحزب الله : مصير لبنان كاد يكون كالموصل لولا تدخلنا بسوريا

اعتبر النائب اللبناني عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” التابعة لحزب الله نواف الموسوي، أن مصير لبنان كان يمكن أن يكون مثل الموصل وما جرى بالعراق من قتل وسبي للنساء من قبل “داعش” لولا تدخل حزب الله في سوريا. حسب قوله.

وقال الموسوي، في كلمة له اليوم الأحد خلال تأبين أحد عناصر الحزب في سوريا، إن المجموعات التكفيرية هي خطر يتهدد أمن لبنان واستقراره وسلامته ووجوده نحن استشعرناه منذ أكثر من سنتين، وعرفنا أن لبنان سيكون في مهب الرياح وأنه لن يبقى لا بطوائفه ولا بمجموعاته ولا بأحزابه وبأفكاره لو تمكنت المجموعات التكفيرية من السيطرة على سوريا.

وأشار إلى ما جرى في الموصل من تهجير للمسيحيين ومن سبيٍ للنساء الإيزيديات وبيعهم في سوق النخاسة، قائلا : هذه الصورة كانت ستكون صورة لبنان لولا أننا لم نقف منذ سنتين لنهزم التكفيريين عند خطوط صلبة غير قابلة للاختراق”. على حد قوله.

واعتبر الموسوي، أن “من صنع الحصانة والمناعة للبنان في مواجهة الخطر التكفيري هم من وصفهم بالمجاهدين الذين لا زالوا حتى الآن في مواقع القتال يواجهون التكفيريين.

وقال : نعرف أن اللبنانيين جميعا قلقون من خطر المجموعات التكفيرية حتى لو كابر بعض الزعماء السياسيين ونفوا ذلك، فنحن نعرف بعضنا جيداً في لبنان وليس هناك أحد بعيد عن الآخر، وكلنا نعرف حجم القلق الذي يساور اللبنانيين بطوائفهم جميعا، ولكن أقول إننا وأهلنا لسنا قلقين لأن هذا الخطر سبق أن جربنا مواجهته وانتصرنا عليه، وبيدنا القدرة على أن نهزم

> المجموعات التكفيرية من قبل أن تصل إلى لبنان كما فعلنا في سوريا.

وأضاف : ولكن المسؤولية ليست علينا، فهي مسؤولية السياسيين جميعاً في لبنان خصوصاً من يكابر على الخطر التكفيري ومن لا يزال مصراً على افتعال المشاكل السياسية مع “حزب الله” الذي يحرص على عدم الدخول في سجال سياسي مع أحد على الرغم من قساوة الحملات السياسية والإعلامية التي تشن علينا والتي نحن قادرون أن نرد عليها.

وتساءل هل مصلحة البلد الآن هي في إذكاء السجالات السياسية التي تصدّع الوحدة الوطنية”.

واعتبر أن “المسؤولية الوطنية اليوم تفرض على الجميع إعلاميين وسياسيين أن يعملوا على إبعاد كل ما من شأنه أن يصدع الوحدة الوطنية ولا سيما إثارة السجالات السياسية والفتن المذهبية.

أ ش أ