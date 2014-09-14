إصابة أمين شرطة برصاص مسلحين أثناء مشاهدته لمبارة السوبر بالعريش

أصيب أمين شرطة قبل قليل، برصاص مسلحون أطلقوا عليه النار خلال متابعته مباراة الأهلي والزمالك بمقهى شعبي بحي العبور بالعريش بشمال سيناء.

وحسب شهود عيان فإن مسلحين يستقلون سيارة دفع رباعي أطلقوا النار على أمين شرطة يدعى ” أيمن .م .م”، خلال مشاهدته لمباراة الأهلي والزمالك على مقهى بحي العبور بمدينة العريش .

وأشار شهود العيان إلى أن المسلحين تمكنوا من إصابة أمين الشرطة بطلق ناري بالصدر وتم نقل أمين الشرطة المصاب إلى المستشفى العسكري بالعريش لتلقي العلاج، فيما لاذ المسلحون بالفرار من موقع الحادث على الفور.