تجديد حبس طالب لإتهامه بحرق بوكسات التليفونات بالمنيا

قررت نيابة مركز ملوي جنوب المنيا، تجديد حبس طالب بكلية أصول الدين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، لإتهامه بحرق بوكسات التليفونات.

وكان اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير المباحث الجنائية، بضبط محمد.ا.ا, 22 سنة طالب بكليه أصول الدين، ومنتمي لتنظيم الإخوان، وبحوزته بنزين وزيت ومقص حديدئ، وذلك أثناء استقلاله دراجة نارية، وبصحبته 3 اخرين فروا هاربين، حاولوا حرق وتدمير بوكسات التليفونات.

وتم ضبط المتهم الأول، وجار ضبط الثلاثة الهاربين، وبعرضة علي النيابة قررت النيابة تجديد حبسه.