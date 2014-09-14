نتنياهو: الفرق بين «داعش» و«حماس» أن الأول ينحر الرؤوس والثانية تطلق عليها الرصاص

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، من تصاعد موجة التطرف في العالم، زاعما أن تنظيم «داعش» وحركة «حماس» وتنظيم «القاعدة» و«جبهة النصرة» وجماعة «بوكو حرام» و«حزب الله» جميعهم «فروع لنفس الشجرة السامة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن نتنياهو قوله««إن جميع الجماعات قيد الجدل والمنازعة يتقاسمون الإيديولوجية ذاتها»

وأضاف نتنياهو أن «الفرق الرئيسي بين (داعش) و(حماس) هو أن الدواعش يقومون بنحر الرقاب، بينما يقوم الحمساويين بإطلاق النيران على الرؤوس»، على حد زعمه.