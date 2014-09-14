ماذا تقول ملابس النجمات عنهنّ؟

لاحظنا مؤخّراً أنّ صيحة القمصان القطنيّة، المكتوب عليها شعارات وعبارات مختلفة، رائجة جدّاً، وقد عادت هذه الموضة من ثمانينيّات القرن، لتصبح الأقوى هذا الموسم . وقد وجدها الكثيرون وسيلة ممتازة للتعبير عما يجول في خاطرهم من أفكار، من دون الحاجة إلى الكلام... ومن هؤلاء، النجمات العالميّات والعربيّات، اللواتي ارتدين هذه القمصان القطنيّة بطرق مميّزة وعصريّة، ونسّقوها مع إطلالاتهم المبتكرة.

وقد عبّرت كلّ منهنّ عن فكرة معيّنة ببالها، أو عن قضيّة إنسانيّة، أو حتى استطاعت أن توصل رسالة مهمّة إلى معجبيها وإلى الناس حولها، والبعض ارتدينها فقط بسبب تصميمها العصري، أو للفت النظر، أو لإضافة أسلوب مرح إلى الإطلالات اليوميّة الكاجوال.

ومن اللواتي اخترن هذه التيشيرت، جويل ماردينيان مع عبارة "Bad Girl" أو "فتاة مشاكسة" ، وعارضة الأزياء Heidi Klum التي اختارت عبارة "Peace" أو "سلام"، ومي عز الدين مع رسمة الوجه الضاحك تعبيراً عن المرح، وCara Delevingne بعبارة "Last Clean T-Shirt" أو "آخر تيشيرت نظيفة أملك". وغيرهنّ كثيرات...

هذه الصيحة عصريّة ومرحة، وتستطيعين اعتمادها، إن أعجبتك. لكن عليك مراعاة مسألة العمر، فهي لاتليق إلّا بالشابّات وبالأعمار الصغيرة.

سيعجبك أيضاً: