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جنايات الزقازيق تستأنف غدا محاكمة 124 من عناصر الإخوان

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جنايات الزقازيق تستأنف غدا محاكمة 124 من عناصر الإخوان جنايات الزقازيق تستأنف غدا محاكمة 124 من عناصر الإخوان

تستأنف محكمة جنايات الزقازيق، غدا، محاكمة 124 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم القيادى الإخوانى فريد إسماعيل ومحمد سعيد مرسى نجل شقيق الرئيس المعزول محمد مرسى . وتنظر المحكمة 6 قضايا، بتهم ارتكاب أعمال عنف، وشغب بعدد من مراكز المحافظة “الزقازيق – العاشر من رمضان – منيا القمح” وغيرها والتحريض ضد الجيش والشرطة والإنتماء لجماعة إرهابية .

تعقد المحاكمة بمقر محكمة بلبيس الجزئية، برئاسة المستشار صلاح حريز رئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين أحمد أبازيد، وشريف بركات، وبحضور المستشار بلال أبوخضرة رئيس نيابة الزقازيق الكلية، وسكرتارية أحمد رزق.

 

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