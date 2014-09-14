«رونالدو» يطالب بنصف مليون استرلينى أسبوعيا لينضم إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسى

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيطلب الحصول على أجر ضخم يصل إلى 500 ألف جنيه استرلينى في الأسبوع كي يوافق على ترك ناديه ريال مدريد والإنضمام إلى أي من تشيلسي أو مانشستر يونايتد الصيف القادم.

وكان رونالدو قد اكد فى الاسبوع الماضى الانباء التى ترددت فى وقت سابق عن انه اوشك ان ينضم الى المان يونايتد العام الماضى حيث كان احد اسباب فشل الصفقة هو اعتزال السير اليكس فيرجسون مدرب الشياطين الحمر فضلا عن أن المسئولين في الاولد ترافورد لم يكونوا مستعدين لدفع الأجر الذي طلبه ولذا فإنه انضم إلى ريال مدريد حيث يحصل في النادي الملكي الإسباني حاليا على أجر يعادل 350 ألف استرليني أسبوعيا.

وألمح رونالدو مؤخرا إلى أنه مستعد للرحيل عن الريال الصيف القادم حيث نقلت ديلى ميل عن مصادر مقربة منه قولها انه سيكون مستعدا بالفعل للانتقال إلي البرمير ليج، ولكن شريطة الحصول على الاجر الذى يريده والذي لن يقل عن نصف مليون جنيه استرلينى أسبوعيا.

أ ش أ