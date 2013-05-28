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الجهاز الفني للمنتخب: استبعدنا ' من لا يشارك في المباريات '

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الجهاز الفني للمنتخب: استبعدنا ' من لا يشارك في المباريات ' الجهاز الفني للمنتخب: استبعدنا ' من لا يشارك في المباريات '

تحكم معيار "اللعب" في اختيارات الجهاز الفني لمنتخب للقائمة التي تخوض مباراة بتسوانا الودية، وزيمبابوي وموزمبيق في تصفيات مونديال 2014.

وظهر في القائمة 11 لاعبا من الزمالك و8 من الأهلي مع أحمد حجازي مدافع فيورنتينا العائد للقائمة بعد إصابة طويلة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وظهر في القائمة علي غزال مدافع ناسيونال ماديرا البرتغالي للمرة الأولى في عهد برادلي، وأيضا طارق حامد لاعب وسط سموحة، وأيمن حفني صانع ألعاب طلائع الجيش، وحازم إمام لاعب الزمالك.

وقال زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني للمنتخب عبر FilGoal.com "القائمة تضم من يلعب فقط".

وتابع "استبعدنا الأسماء التي لم تشارك في المباريات خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح "بشكل عام لم يغب من القوام الرئيسي للمنتخب سوى المصابين، أمثال حسني عبد ربه وحسام غالي وعماد متعب ورامي ربيعة.

وأتم "الجهاز الفني اختار أفضل لاعبين في المرحلة الحالية".

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