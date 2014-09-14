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التشكيل - كوفي مدافع الزمالك أمام الأهلي في السوبر

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التشكيل - كوفي مدافع الزمالك أمام الأهلي في السوبر التشكيل - كوفي مدافع الزمالك أمام الأهلي في السوبر

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في كأس السوبر يوم الأحد باستاد القاهرة.

وقرر العميد الدفع بمحمد كوفي لاعب الوسط في مركز المدافع بجوار علي جبر للتعامل مع الكرات العرضية المنتظر اعتماد الأهلي عليها في مواجهة الزمالك.

وجاء التشكيل يضم أحمد الشناوي في حراسة المرمى، ويلعب أمامه الرباعي محمد عبد الشافي، كوفي، علي جبر، وعمر جابر.

ويأتي وسط الملعب يضم إبراهيم صلاح وأحمد توفيق ومعروف يوسف وأمامهم الثنائي أحمد عيد وأيمن حفني.

وفي الهجوم يأتي عبد الله سيسيه وحيدا.

والبدلاء هم: محمد أبو جبل - ياسر إبراهيم - خالد قمر - أحمد سمير - مصطفى فتحي - مؤمن زكريا - أحمد علي

وخروج أحمد دويدار - حمادة طلبة - يوسف أوباما - خالد شيكا

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