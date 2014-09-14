بدء مشروع الطرق الجديدة من موقع حادث الفرافرة

قـال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن الأمن في مصر يعود بقوة وإن دماء وحقوق الشهداء من رجال الجـيش والـشرطة لـن تضيع هـدراً، مشيراً إلى أن الملاحقات الأمنية للعناصر الإجرامية مستمرة لتقـديمهم للعـدالة والـقصاص لـدماء الشهداء، وأضاف «محلب»، خلال زيارته، أمس، للـوادى الجديد، التي رافقه خلالها وزراء النقل والزراعة والتخطيط والمحافظ لإطلاق إشارة البدء لإنشاء طريق «عين دالة الفرافرة»، إن تدشين مشروع إنشاء أكبر شبكة للطرق الجديدة في مصر ينطلق من الفرافرة بالواحات، وهـو يعد رسالة أمل للشعب من نفس المكان الـذى أودى بحياة 22 شهيداً من جنود وضباط الجيش، 19 يوليو الماضى، كما أنه يعد بمثابة دعوة لدول العالم للاستثمار والسياحة في مصر- على حد قوله.

وتابع رئيس الوزراء: «طريق عين دالة الفرافرة يعد أول طريق عرضى تنموى يتم تنفيذه ضمن شبكة الطرق التنموية الجديدة، والتى تبلغ تكلفتها 37 مليار جنيه، وبأطوال تبلغ 4000 كم، ويمتد بطول 90 كيلومتراً في الاتجاهين بتكلفة 418 مليون جنيه».

ووجه «محلب»، خلال تفقده تنفيذ الطريق، حديثه إلى العمال والمهندسين الذين ينفذون المشروع، قائلاً: «أهم شىء هو الالتزام بمعايير الجودة، لأنها الأساس في تنفيذ الطرق لمنع الحوادث والحرص على سلامة المواطنين».

وتولت أجهزة سيادية تأمين الزيارة، التي استقل خلالها رئيس الوزراء «طائرة هيلكوبتر»، وتم الدفع بقوات إضافية من مديرية أمن الوادى الجديد، ومن القوات المسلحة لتأمين منطقة الفرافرة، كما سيطرت حالة من الاستنفار الأمنى على الطرق المؤدية إليها وتم تكثيف الدوريات وتوسيع دائرة الاشتباه ورفع درجة الاستعـداد الـقصوى في الأكمـنة الأمنية، كما كثفت قوات حرس الحدود من عملياتها لتمشيط الصحراء ومراقبة حدود مصر الغربية مع ليبيا.

من جهته، قال المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، إن طريق «عين دالة الفرافرة» له أهمية خاصة، لأنه طريق واصل بين محور عرضى يشق منتصف مصر الشمالى إلى الشمال الغربى، مروراً بسيوة وعين دالة والفرافرة، ثم مرورا بمحافظات الصعيد على نهر النيل وصولا للغردقة بالبحر الأحمر، ويكتمل الطريق العرضى عند طريق «خشم الرقبة»، وأضاف أن الطرق الجديدة تتميز بأنها شبكة طرق ذكية في مختلف مجالات التنمية، وتمت دراستها بعناية من جميع الجهات، ويصل عدد الطرق التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى إلى 15 طريقاً بتكلفة 17 مليار جنيه بأطوال تصل إلى 1300 كيلومتر من إجمالى 40 طريقاً يتم تنفيذها ضمن المشروع القومى بتكلفة إجمالية قدرها 37 مليار جنيه وأطوال 4000 كيلومتر.

من جهة ثانية، كشفت مصادر بهيئة الطرق والكبارى، لـ«المصرى اليوم»، أنه تم استخدام الرصف الخرسانى في تنفيذ شبكة الطرق الجديدة بدلاً من الرصف الأسفلتى، نظرا لقلة الوارد من «البوتامين» في الوقت الحالى، مؤكدة أن الرصف الخرسانى لطريق «عين دالة/الفرافرة» ضـرورة لـتحمل الحمولات الثقيلة من الشاحنات الناقلة للصادرات، وخاصة الموارد الطبيعية من المحاجر والثروات التعدينية.