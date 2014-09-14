«الصحة» تنتصر على «المالية» وتقرر صرف حوافز 600% لأطباء المناطق النائية

بعد صراع دام 6 أشهر، منذ إصدار قانون المهن الطبية فبراير الماضى، أنهت وزارة الصحة الصراع بانتصار نوعى على وزارة المالية، وأصدرت قراراً بصرف 600% حوافز للأطباء وجميع العاملين بالمهن الطبية.

وأكدت مصادر بالصحة أن وزارة المالية أبدت في البداية رفضها تطبيق حافز المناطق النائية في الوقت الحالى، خاصة بعد تطبيق الكادر، وكانت تضغط على وزارة الصحة لضم صناديقها الخاصة إليها. وأضافت المصادر: «بعد ضغوط كبيرة من الصحة وبعد تدخل رئاسة الوزراء وافقت المالية، لكن على عواصم الـ 6 مدن الحدودية، وترك باقى المدن بنفس المحافظات، فرفضت الصحة هذا الأمر، لأنه سيثير حالة من الاحتقان بين الأطباء في تلك المحافظات». وأشارت المصادر إلى أن الأمر انتهى بعد تدخل العديد من الجهات في الأمر، لمنع تهرب الأطباء من التكليف في تلك المناطق التي تعانى من نقص الأطباء والإهمال الشديد.

وحصلت «المصرى اليوم» على نص قرار د.عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، بصرف حافز المناطق النائية لأعضاء المهن الطبية للمغتربين وغير المغتربين في حالة أن يكون مقر عملهم بعيداً عـن عواصم تلك المحافظات بمسافة لا تقل عن 50 كيلومتراً.

حدد القرار الـ 6 محافظات الحدودية وهى: (مطروح، الوادى الجديد، أسوان، شمال سيناء، وجنوب سيناء، البحر الأحمر»، كما ضم القرار منطقتين في محافظتين «القنطرة شرق بالإسماعيلية، والواحات البحرية بالجيزة».

كما نص القرار بالنسبة لمطروح على حصول الاستشارى والإخصائى ومساعد الإخصائى في العاصمة وباقى المحافظة على 500% للمغترب، و250 لغير المغترب وسيوة وسيدى برانى والسلوم على 600% للمغترب، 300% لغير المغترب، وبالنسبة لباقى الأطباء البشريين، وأسنان، وصيادلة، وعلاج طبيعى، وتمريض عالٍ، على 400% للمغترب، 200% لغير المغترب، وفنى التمريض، وفنى صحى، على 300% للمغترب، و200 لغير المغترب، وبالمثل في باقى المحافظات.

وشمل القرار منطقتين في محافظتى الإسماعيلية والجيزة، فبالنسبة للقنطرة شرق: الوظائف التخصصية 350% للمغترب، و200 لغير المغترب، والوظائف الفنية 300% للمغترب، و200% لغير المغترب.

وبالنسبة للواحات البحرية بالجيزة للوظائف التخصصية تم تحديد 400% للمغترب، و200 لغير المغترب، والوظائف الفنية 350% للمغترب، 200% لغير المغترب.