بالفيديو..محمد بن راشد يبارك حزمة من المشاريع الحكومية

ببارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حزمة من المشاريع التنموية الواعدة التي تنفذها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على مدى السنوات الثلاث القادمة والتي ستشكل بعد إتمامها رافدا وداعما للاقتصاد الوطني وتسهم في إنمائه بنسبة تزيد على عشرة بالمائة.



> وقد اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم اليوم بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي على التصاميم الهندسية للمشاريع ومجسماتها التي عرضت في فندق أتلانتيس في نخلة جميرا بدبي .



> وتعرف سموه من معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية والمهندسين المشرفين على هذه المشاريع إلى تفاصيل ومكونات كل مشروع على حده حيث أبدى سموه توجيهاته وملاحظاته ووجه بسرعة البدء في التنفيذ على أن يكتمل البنيان مع حلول عام 2018 بعد التوكل على الله العلي القدير.



> واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مكونات مشروع منتجع وفندق "رويال أتلانتيس" في جزيرة النخلة في دبي بتكلفة تقدر بمليار ونصف المليار دولار ويضم نحو 800 غرفة وجناح فخم بالاضافة الى 250 وحدة فاخرة من الشقق الفندقية إلى جانب المرافق الخدمية والترفيهية والسياحية العالمية المواصفات والحديثة بالكامل مضافا إليها سلسلة من المطاعم العالمية والمقاهي وما إلى ذلك.



> كما تعرف سموه خلال الشرح الذي قدمه الشيباني ومساعدوه إلى مشروع " واجهة ديرة البحرية" الذي من المتوقع انجاز المرحلة الأولى منه في نهاية 2016 بتكلفة تناهز ثمانية مليارات درهم ويقع بين منطقتي الرأس وفندق حياة ريجنسي وتضم المرحلة الأولى من المشروع الذي سيغطي في مراحله الثلاث مساحة من الأرض تقدر بنحو / 820 / ألف متر مربع مواقف سيارات فوق وتحت الأرض يصل عددها الى / 6000 / موقف وعدة مبان تجارية وسكنية بحيث تستوعب الزيادة المطردة للمحال والشركات التجارية والسكان في المنطقة.



> كما عرض أمام سموه مشروع " ون زعبيل " الذي سينفذ في المنطقة الواقعة بين مركز دبي التجاري العالمي وحديقة زعبيل بتكلفة تقدر بمليارين ونصف المليار درهم على أن ينجز في العام 2017 ويضم مبنيين " تجاري وسكني " منها / 550 / وحدة سكنية وفندقان يحتويان على / 550 / غرفة بالإضافة الى / 130 / شقة فندقية ويصل بين المبنيين البرجين جسر معلق يعتبر مركزا للخدمات الخاصة بالفندق والمكاتب والوحدات السكنية.



> كما تضمنت المشاريع التي اطلع عليها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعادة عبدالله أحمد الحباي رئيس شركة مراس القابضة للتطوير العقاري ونخبة من المهندسين المشرفين على تصميم وتنفيذ هذه المشاريع الحضارية تضمنت مشروع " ورسان " الذي سيقام على مساحة من الأرض تصل إلى مليون متر مربع على طريق مدينة العوير ويضم مبان سكنية تحتوي على / 2100 / وحدة سكنية فاخرة ومدرسة داخلية نموذجية تضاهي في مستواها الأكاديمي والتربوي المدارس البريطانية الشهيرة وتستوعب المدرسة نحو / 3000 / تلميذ وتلميذة وتتوفر فيها كافة وسائل التربية الحديثة والترفيه والرياضة والفروسية.



> ومن المتوقع انجاز المرحلة الأولى من المشروع الفريد خلال السنوات الثلاث القادمة بعد البدء في التنفيذ بتكلفة تصل الى / 2.5 / مليار درهم.



> ومن المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تنفذها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بالتعاون مع شركة " كيرزنر العالمية " القابضة المحدودة الرائدة في مجال التطوير العقاري مشروع " منتجع وفندق أتلانتس " في مدينة " سانيا في مقاطعة هاينان " الصينية ليكون المنتجع الاول بهذا الحجم والفخامة في جمهورية الصين الشعبية والثالث على مستوى العالم والذي سيقام على مساحة تقدر بأكثر من ستين هكتارا من الأرض والذي من المنتظر بلوغه التمام بعد انجازه في العام 2016 حيث سيبدأ بالتنفيذ فورا .



> صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبدى اعجابه بالتصاميم الحديثة للمشاريع الإنمائية الجديدة التي تتولى تنفيذها مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية داخل الدولة وخارجها واصفا سموه هذه المشاريع وغيرها من المشاريع السياحية والتنموية التي تنفذها المؤسسة وغيرها من الجهات المعنية بتطوير اقتصادنا الوطني وتنويع مصادره بأنها تعكس سلامة اقتصادنا وصلابته وقدرته على النمو بنسبة عالية واعتبر سموه مثل هذه المشاريع دعامة لاقتصادنا الوطني ومصدر خير لشعبنا ودولتنا عموما.