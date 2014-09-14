تأجيل الانتخابات علي مقعد المدير العام لمنظمة العمل العربية للعام القادم

قررت لجنة فريق العمال برئاسة جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال أجتماعها اليوم ضمن فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته “41″، تأجيل الانتخابات علي مقعد المدير العام لمنظمة العمل العربية، والتى يتنافس عليها 7 مرشحين من بينهم الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن السابق، والقوي العاملة والهجرة الأسبق.

وأجمع المشاركون في الاجتماع علي تأجيل الانتخابات وفقا للبند السابع من جدول أعمال المؤتمر، علي أن تتم الانتخابات بعد أنتهاء مدة ولاية الدكتور أحمد لقمان في إبريل من العام القادم.

ومن المقرر أن يتم التصويت في الجلسة العامة للمؤتمر لمعرفة رأي أصحاب العمل والحكومات بشأن تأجيل الانتخابات.

المراسل : أحمد سامح