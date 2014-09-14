آلاف المتسابقين يتقدمون للمشاركة في «الرحالة العرب» خلال الأسبوع الأول

شهدت مسابقة الرحالة العرب إقبالا كبيرًا من الشباب العربي هواة المغامرة والسفر والتصوير ، والعاشقين للسياحة بشكل عام للمشاركة في أكبر وأهم مسابقة سياحية عربية والتي تمنح الفائزين رحلة حول العالم في خمسة دول بالخمس قارات.

وتعد المسابقة الأولى من نوعها في الوطن العربي فرصة كبيرة للشباب العرب من الموهوبين والمبدعين ومحترفي التصوير لنشر إبداعاتهم وتوثيق رحلاتهم ومغامراتهم السياحية ، وفرصة كبيرة أيضا للفائزين من الإستمتاع برحلة حول العالم في القارات الخمس.

وحرص على الإشتراك في المسابقة عدد كبير من الشخصيات السياحية المعروفة والتي أظهرت من خلال مشاركتها الجانب السياحي والمهارات العالية لهؤلاء الاشخاص المنتمين للقطاع السياحي وعلى رأس هؤلاء مدير عام دائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان بالامارات العربية المتحدة فيصل النعيمي، والذي كانت له مشاركة متميزة من خلال رحلاته ومغامراته السياحية كما شهدت المسابقة أيضا مشاركة مؤسس موقع العرب المسافرون عبدالعزيز آل شاكر ،والذي كشفت هذه المشاركة الجانب السياحي المتميز له .

وقالت اللجنة المنظمة في بيان صحفي لها اليوم إن تلك المشاركات هي قيمة مضافة للمسابقة ، والمسابقة تعد فرصة حقيقية لأصحاب الخبرة والتجربة بتوثيق رحلاتهم ومغامراتهم السياحية ، وبإثراء المغامرون وعشاق السفر من فئة الشباب بهذه الخبرات وهذه التجارب القيمة .

وأضافت اللجنة عبر بيانها بأن التسجيل في المسابقة سوف يستمر لمدة ثﻻثة أشهر لإتاحة الفرصة للجميع للقيام برحلات سياحية وتوثيقها ومن ثم تسجيلها في موقع المسابقة ، ومن المقرر إنتهاء التسجيل مع نهاية شهر نوفمبر 2014 .

والذي سوف يكون عن طريق موقع المسابقة “ www.rahhala.sfr24.com ”

وأعلنت اللجنة المنظمة بأنه سوف تكون النتائج واختيار الفائزين عن طريق التصويت لإختيار الثﻻث فائزين الأوائل للفوز برحلة حول العالم والتي من المقرر إنطلاقها مع بداية العام القادم 2015 .