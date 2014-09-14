أخبار عاجلة

مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الرى: لا نعارض بناء سدود بشرط ألا تؤثر على حقوقنا في مياه النيل

Google+ Print
وزير الرى: لا نعارض بناء سدود بشرط ألا تؤثر على حقوقنا في مياه النيل وزير الرى: لا نعارض بناء سدود بشرط ألا تؤثر على حقوقنا في مياه النيل

وزير الموارد المائية

أكدت انها لاتعارض بناء اى سدود في دول حوض النيل من اجل توليد الكهرباء، وانها مستعدة لتقديم الدعم الفنى، بشرط أن لاتؤثر على تدفق المياه إلى مصر وعلى حقوقها التاريخية الثابتة في نهر النيل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى اليوم، تعقيبا على مانشرته بعض وسائل الاعلام بخصوص قيام أثيوبيا بإنشاء سد جديد.

وأوضح مغازى “أن مصر لا تعارض بناء أى سدود طالما كانت مخصصة لتوليد الطاقة الكهربية، ولا تؤثر على التدفقات المائية الواردة إلينا، مشيرا إلى “أننا على إستعداد لتقديم الدعم الفنى لبناء أى سدود تنطبق عليها تلك الشروط مثلما حدث سابقا فى خزان أوين بأوغندا وسد واو”.

وأكد وزير الموارد المائية والرى أن مصر لديها معلومات عن هذا السد الاثيوبى ضمن إطار معلومات عن جميع السدود التى يجرى أو يُنتوى بناؤها فى كل دول حوض النيل وأن هذا السد سعته التخزينية مليار م3 ومخصص لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأفاد أن هناك إتصالات مع الجانب الأثيوبى للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن السد، كما سيجرى مناقشة الموضوع على هامش إجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة التى ستنعقد الأسبوع القادم.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية