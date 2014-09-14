وزير الرى: لا نعارض بناء سدود بشرط ألا تؤثر على حقوقنا في مياه النيل

أكدت مصر انها لاتعارض بناء اى سدود في دول حوض النيل من اجل توليد الكهرباء، وانها مستعدة لتقديم الدعم الفنى، بشرط أن لاتؤثر على تدفق المياه إلى مصر وعلى حقوقها التاريخية الثابتة في نهر النيل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى اليوم، تعقيبا على مانشرته بعض وسائل الاعلام بخصوص قيام أثيوبيا بإنشاء سد جديد.

وأوضح مغازى “أن مصر لا تعارض بناء أى سدود طالما كانت مخصصة لتوليد الطاقة الكهربية، ولا تؤثر على التدفقات المائية الواردة إلينا، مشيرا إلى “أننا على إستعداد لتقديم الدعم الفنى لبناء أى سدود تنطبق عليها تلك الشروط مثلما حدث سابقا فى خزان أوين بأوغندا وسد واو”.

وأكد وزير الموارد المائية والرى أن مصر لديها معلومات عن هذا السد الاثيوبى ضمن إطار شبكة معلومات عن جميع السدود التى يجرى أو يُنتوى بناؤها فى كل دول حوض النيل وأن هذا السد سعته التخزينية مليار م3 ومخصص لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأفاد أن هناك إتصالات مع الجانب الأثيوبى للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن السد، كما سيجرى مناقشة الموضوع على هامش إجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة التى ستنعقد الأسبوع القادم.

أ ش أ