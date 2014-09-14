جميلة إسماعيل تلقي كلمة افتتاحية فى «منتدى لشبونة» الاثنين

تلقى جميلة إسماعيل، القيادية بحزب الدستور، الاثنين، الكلمة الافتتاحية في الدورة العاشرة لمنتدى لشبونة لدول جنوب حوض المتوسط، الذي يقام في العاصمة البرتغالية يومي ١٥و ١٦ سبتمبر الجاري، والذى يناقش دور الانتخابات ونزاهة إجراءاتها في تعزيز التحول الديموقراطى بدول جنوب حوض البحر المتوسط، ودور التشريعات والهيئات الانتخابية والأحزاب، ومشاركة المرأة بالعملية الانتخابية.

يشارك بالمؤتمر سياسيون من مختلف دول العالم مثل جورج سامبايو رئيس البرتغال السابق، ومباركة بوعيدة القائمة باعمال وزير الخارجية والتعاون الدولى بالمملكة المغربية، وثورنبرن جاجلاند رئيس المجلس الأوروبي، وفيصل قويعة ممثلا عن الحكومة التونسية، كما يشارك اللواء رفعت قمصان مستشار مجلس الوزراء للاجراءات الانتخابية في مصر، ووائل راضي رئيس محكمة الاستئناف.

وينظم المنتدى ورشتى عمل حول كيفية تمويل الحملات الانتخابية وأخلاقيات العملية الانتخابية، وكذلك دور الإعلام في دعم نزاهة الإجراءات الانتخابية.