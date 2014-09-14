«شكري» يستقبل المبعوث الأممي إلى سوريا

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، حيث تناول معه الأوضاع في سوريا وتطورات الأزمة هناك.

أكد الوزير خلال المقابلة على موقف مصر تجاه الأزمة السورية وأهمية الحل السياسي لهذه الأزمة بما يحفظ لسوريا وحدتها الإقليمية، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في بناء ديمقراطية حقيقية تعددية.

ومن جانبه، أعرب المبعوث الأممي عن تقديره البالغ لدور مصر الإقليمي لما تتمتع به من مصداقية وثقل هامين.

وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول أيضاً اجتماع جدة الأخير الخاص بمكافحة الإرهاب في المنطقة.