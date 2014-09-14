تخلصي من السيلوليت واحصلي على جسم البرازيليّات

هل سبق لك وأن تساءلت، لماذا تعتبر البرازيليّات من أكثر النساء جاذبيّة في العالم؟

موقع "سيدتي نت" اختار لك أهمّ النصائح الجماليّة التي تعتمدها البرازيليّات. الجمال البرازيلي يتأثّر بالدرجة الأولى بنوعيّة الطعام الذي تتناولينه وصحّته ، بالإضافة إلى اتّباع نظام رياضي معيّن للمحافظة على اللياقة البدنيّة... كلّ هذه الأسباب تضع المرأة البرازيليّة بين النساء الأكثر جاذبيّة في العالم.إليك بعض الأسرار التي تحتفظ بها البرازيليّات، للمحافظة على جمالهنّ.

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الجزر لبشرة سمراء:

تتميّز البرازيليّات بلون بشرة رائع وفريد. إذا كنت تريدين الحصول على هذا اللون، لست بحاجة إلى قضاء الساعات تحت أشعة الشمس الحارقة، أنت فقط بحاجة الى شرب عصير الجزر، بما لا يقلّ عن أسبوعين، للحصول على هذا اللون المميّز، إذ أنّ البيتا كاروتين، الموجودة في هذه الخضار، مفيدة جدّاً في تعزيز اللون، كما تمنح البشرة توهّجاً طبيعيّاً.

الشمندر لوجه مشرق

هل تتساءلين عن سرّ إشراق وجه البرازليّات؟ سرّ ذلك التوهّج الرائع هو عصير الشمندر الغنيّ بالمواد المغذيّة الحيويّة، وكذلك المواد المضادّة للاكسدة ، ما يعزّز الدورة الدمويّة في أنحاء الجسم، ويجعل خلايا الجلد بصحة جيّدة.

الرمال للتخلّص من السيلوليت

المرأة البرازيليّة تحبّ تنقية جسدها بالرمال التي تقوم بجمعها عن الشاطئ، فللرمال العديد من المزايا الكفيلة بأن تنظّف البشرة وتزيل عنها الأوساخ والخلايا الميتة، كذلك تنشّط الدورة الدمويّة، كما يمكنها تحليل الأنسجة الدهنيّة، وتقلّل من السيلوليت إلى حدّ كبير.

التوت لبشرة خالية من التجاعيد

التوت هو سرّ آخر من أسرار الجمال عند البرازيليّات. إذ أنّ استهلاك التوت يبقي البشرة محافظةً على شبابها وجميلةً لفترة طويلة. فالتوت يحتوي على المواد المضادّة للأكسدة، وبالتالي فإنّ تناوله قد يساعدك على التخلّص من علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد، بقع العمر، الخطوط الدقيقة، والعيوب الأخرى، لفترة طويلة.

هذه هي أهمّ النصائح الجماليّة لبشرة شابّة ووجه مشرق وجسم جميل، كالبرازيليّات. تابعينا لمعرفة المزيد من المعلومات الجماليّة حول العالم...

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