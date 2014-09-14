بروتين طبيعي للشعر في منزلك

بالتأكيد أنك سمعت عن منتجات علاج الشعر وفرده كالكيرياتين والبروتين، ولكن هل سبق لك تجربة أحدهما؟ إذا كانت إجابتك (لا) فلماذا لا تقومين بتجربته اليوم؟؟ هل هو غالي الثمن كثيراً؟ لا تقلقي فـ"سيِّدتي نت" سيجعلك تحصلين على وصفة من البروتين الطبيعي لشعرك وأنت في منزلك دون أي تكاليف باهظة، كل ما عليك فعله هو تجهيز هذه المكونات البسيطة:

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•ثمرتان من الأفوكادو.

•ثمرتان من الموز.

•ثمرتان من الكيوي.

•ملعقتان من النخاع.

•3 ملاعق من زيت الزيتون.

•ملعقتان من زيت الخروع.

•ملعقة من العسل.

•كبسولتان من فيتامين (E).

•ملعقتان من الزبدة "للشعر الجاف".

•ملعقة من كريم الشعر الخاص بك.

الطريقة:

1.اخلطي المكونات في الخلاط الكهربائي باستثناء كريم تصفيف الشعر.

2.يمكنك إضافة ملعقة من اللبن حتى يمتزج الخليط جيداً، ويكون أشبه بالكريم.

3.قومي بحفظ المزيج في علبة محكمة الإغلاق.

4.هذا المزيج يكفي لأربع مرات إذا كان شعرك متوسط الطول، ويمكنك استخدام كمية أكبر حسب طول شعرك.

5.أحضري ربع كمية المزيج أو كمية أكبر إذا كان شعرك طويلاً، ثم ضعي عليها ملعقة كريم التصفيف قبل الاستخدام مباشرة.

6.دلكي فروة رأسك وخصلاته بالمزيج جيداً حتى يتغلغل في جميع بصيلات الشعر.

7.اتركي شعرك لمدة تتراوح من 4 إلى 6 ساعات مع مراعاة تغطيته بالغطاء البلاستيكي وتعريضه إلى هواء مجفف الشعر بين الحين والآخر.

8.قومي بحفظ باقي المزيج في الفريزر، ثم أعيدي استخدامه كل أسبوع لمدة شهر، ثم كل أسبوعين بعد ذلك.

9.يحتوي هذا القناع على نسبة عالية من البروتين والكيرياتين والفيتامين لتغذية شعرك وعلاجه وفرده.

10. حافظي على تكراره بصورة منتظمة حتى لا تحتاجي إلى زيارة مراكز التجميل مرتفعة الأسعار لعلاج شعرك بعد ذلك.

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