كورتينا الإيطالية.. أيقونة جمال جبال الألب

قصدنا مدينة كورتينا الإيطالية الجميلة الواقعة في أحضان جبال الألب ذات الطبيعة الساحرة والخضرة، وأشجار الصنوبر الكثيفة بدعوة من هيئة السياحة التابعة للمدينة. وكنا قد وصلنا إليها عبر مطار ماركو بولو في فينيسيا (البندقية)، واستغرقت الرحلة من المطار إلى قلب كورتينا قرابة الساعتين، وطوال تلك الفترة لا تمل العين من الاستمتاع بمشاهد خلابة للجبال والهضاب والسهول والمزارع والبيوت الجبلية الأنيقة. كل شيء أخضر وجميل ورائع في تلك المنطقة الممتدة مابين البحر الأدرياتيكي، وجبال الألب ذات السلاسل والقمم الجبلة الأكثر ارتفاعاً في إيطاليا، والتي تصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف متر فوق سطح البحر.

كورتينا تستحق الزيارة، فكل المدن الإيطالية جميلة ورائعة إلا أن كورتنيا لها مذاق خاص، مدينة أيقونة ساحرة تتميز بالدفء ورونق خاص لامثيل له وسط المدن، وسوف تظل ذكريات هذه الرحلة في ذهني لجمالها وسحرها، حتى أن بعضها يشبه جمالها الخيال والأحلام.

توقفت السيارة التي كانت تقودها امرأة أنيقة في الثلاثينيات من العمر، ونزلنا لنجد أنفسنا في بهو فندق كريستالو Cristallo. الشهير المطل على قلب المدينة من أعلى الجبل والمحاط بالحدائق والورود، وفي استقبالنا جيورجيو بورغونوفو مدير عام الفندق، والسيدة ماريا غراتسيا سورافيا مديرة بهيئة السياحة في كورتينا، وما هي إلا ساعة واحدة فقط حتى خرجنا إلى التراس؛ لحضور حفل شاي. وفي تلك الجلسة الهادئة يجد المرء ذاته، إطلالة على الورود والجبال الخضراء، وتداعب نسمات الهواء العليل أرواحنا، وتبشر بمزيد من الاسترخاء والسكينة.

يعتبر هذا الفندق مقصداً للنخبة من أمراء ووزراء وأثرياء من دول الخليج العربية وأوروبا والعالم، ويقيم به مشاهير هوليوود ونجوم الرياضة العالميون، وهو أول فندق فاخر خمسة نجوم في كورتينا، ومضى على تأسيسه هذا العام 110 سنوات.

يقع الفندق خارج المدينة فقط، ولكن يمكن للضيوف الاستفادة من خدمة نقل مكوكية مجانية من وإلى المركز، في حين تتمتع بجو أكثر هدوءاً قليلاً الأماكن المحيطة.

فندق كريستالو

يضم فندق Cristallo مركزاً صحياً ورياضياً كبيراً يمكن للنزلاء التمتع فيه بمرافق حصرية وعلاجات تجميل ومسبح داخلي دافئ.

وتتميز الغرف بتصميم فريد من نوعه وإطلالات بانورامية على وادي Ampezzo وجبال Dolomite. وتضم جميع الغرف حوض «سبا» أو دش، بالإضافة إلى خدمة إنترنت مجانية.

ويعتبر مطعم الفندق Veranda del Cristallo من بين المطاعم الأكثر أناقة في الوادي. ويمكن للنزلاء التمتع هنا بإطلالات خلابة، والاستمتاع بمأكولات راقية مثل تلك التي تناولها برفقة مدير عام الفندق والسيد ماريا غراتسيا.

يتكون الفندق من 74 غرفة وجناحاً، يصل متوسط سعر الغرفة إلى ألف يورو في الليلة الواحدة.

في المساء توجهنا إلى فندق Ancora وسط المدينة، حيث التقينا مدراء وأصحاب عدد من الفنادق المهتمين بالعمل على تطوير السياحة مع الإمارات ودول الخليج العربية، وقدمت السيدة ماريانا موريتي مديرة هيئة السياحة في كورتينا محاضرة عن السياحة ومواقع الجذب السياحي في المدينة الوادعة صيفاً وشتاءً.

ثم تناولنا طعام العشاء برفقة المهندس ستيفانو إيلينغ رئيس هيئة السياحة في كورتينا في أحد مطاعم المدينة التاريخية، ويعرف باسم/ بونتيجيل Pontejel .

وعرفنا أن هناك أكثر من 70 مطعماً منتشرة في المدينة، وغالبيتها من المطاعم الفاخرة التي تقدم الأطباق الإيطالية، ولم نلحظ أثناء تجوالنا أي وجود لمطاعم أخرى سواء أميركية أو أوروبية، أو عربية فالناس هناك يعشقون الأكل الإيطالي فقط على ما يبدو.

جولة في كورتينا!

في صباح اليوم التالي بدأنا رحلة الانطلاق إلى قمم جبال الألب الشهيرة (الدولوميت)، وخلال الجولة الصباحية بالسيارة في تلك المدينة الساحرة التي تتبع لمقاطعة بلونو في إقليم فينيتو الاٍيطالي يجد الزائر نفسه محاطاً بالجمال في قلب منطقة دولوميت بجبال الألب، ويبلغ ارتفاعها 1210 أمتار فوق سطح البحر.

وتوضح لنا ماريا غراتسيا أن المدينة تمتاز بجذب سياحي كبير، وخصوصاً من قبل رياضيي التزلج كما لها شهرة عالمية نظراً؛ لأنها استضافت الألعاب الأولمبية الشتوية لسنة 1956.

الدولوميت جوهرة جبال الألب

بدأنا جولتنا في منطقة الدولوميت، بزيارة إلى منطقة لاغازويو، حيث وصلنا إلى القمة بواسطة التلفريك، وتناولنا الغذاء في استراحة جبلية تعرف باسم Scoiattoli refuge، ثم انتقلنا إلى منطقة توري Torri الساحرة في أعلى الجبال، وهي مجموعة من الجبال التي تقع في شمال جبال الألب الإيطالية.

تتكون الدولوميت من 18 قمة، يبلغ ارتفاع كل منها ما يزيد على 3000 متر. وتغطي المنطقة المندرجة 141،903 هكتاراً من بين أكثر المناظر الطبيعية الجبلية روعة على الإطلاق؛ وتتميز هذه المنطقة بجدران عمودية، ومنحدرات صخرية شاهقة وعدد كبير من الأودية الضيقة والعميقة والطويلة. ويُعد هذا الموقع التراثي العالمي ممتلكاً متسلسلاً يتكون من ثماني مناطق تمثل مناظر طبيعية رائعة ومتنوعة ذات أهمية عالمية في مجال الجيومورفولوجيا، وتشمل عدداً من الأبراج، والقمم والجدران الصخرية. وتحوي هذه المنطقة أيضاً سهولاً جليدية ونظم الكارست، كما أنها كثيراً ما تتعرض لانهيال الصخور، والفيضانات والانهيارات الثلجية. وتُمثل المنطقة أيضاً أحد أبرز الأمثلة على بقاء نظم المسطحات الكربونية الخاصة بحقبة الميزوزوي، وما تحويه من شواهد أحفورية. وتعتبر الدولوميت وجهة مهمة لرياضات الشتاء، وخاصة التزلج على الجليد.

زرنا بعض المواقع في القمم الجبلية التي استخدمت خلال الحرب العالمية الأولى، حيث كانت الدولوميت خطاً للمعارك بين القوات الإيطالية والإمبراطورية النمساوية المجرية، وشهدت الكثير من المعارك الطاحنة.

وتقول السيدة ماريا غراتسيا: إن سبب التسمية يرجع إلى العالم الفرنسي دولوميو الذي وصف صخور الدولوميت الكربونية التي كانت سبب الألوان المميزة للجبال، وشاهدنا كيف تتغير ألوان الجبال هناك من الصباح وحتى المساء من الألوان الأقحوانية إلى الوردية إلى الصفراء إلى الرمادية على مدار الساعة، ويقال إنها منذ ملايين السنين كانت مغمورة في أعماق مياه البحر، وسبب تلونها اليومي يرجع إلى كونها عبارة عن أعشاب مرجانية شاهقة الارتفاع، ولهذا فإن اليونيسكو أعلنت أنها من المناطق المحمية الطبيعية النادرة في العالم.

في رحلة العودة إلى المدينة من جبال الدولوميت توقفنا في الطريق الحلزوني في مواقع عدة؛ لنشاهد مناظر رائعة الجمال من أعلى قمم الجبال إلى مشاهد كروم العنب على سفوح الجبال الخضراء، التي تجري من تحتها الشلالات؛ لتتجلي حكمة الخالق في أبهى صورها، إنها تشبه جنة على الأرض.