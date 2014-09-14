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فتح ميناء الأتكة وأصحاب المراكب الكبيرة يعلنون الإضراب عن العمل بالسويس

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فتح ميناء الأتكة وأصحاب المراكب الكبيرة يعلنون الإضراب عن العمل بالسويس فتح ميناء الأتكة وأصحاب المراكب الكبيرة يعلنون الإضراب عن العمل بالسويس

أعلن مسئولو ميناء الأتكة الخاصة بسروح مراكب ولانشات الصيد للعمل بالبحر الأحمر أعادة افتتاحه مرة أخري بعد غلق أستمر نصف ساعة من قبل أصحاب اللنشات وذلك بعد تدخل قوات حرس الحدود وبعض الجهات السيادية.
> وفى هذا السياق أعلن مجدي الشعيري عضو مجلس إدارة والمستشار القانونى لجمعية أصحاب السفن الآلية بالسويس أضراب 82 مركب من غدًا عن العمل والتواجد بميناء الأتكة وذلك رفضًا لصدور قرار من رئيس هيئة الثرورة السمكية بترخيص 15 لانش للعمل بحرفة الجر وهم يعملون بحرفة الشنشلة وذلك بالمخالفة للقانون .

أضاف أنهم يطالبون من مسئولو هيئة الثروة السمكية تطبيق القانون وعدم مخالفته للحفاظ على الثروة السمكية.

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