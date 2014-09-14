رئيس وزراء بريطانيا: الإسلام دين سلام وبريء من أفعال «داعش»

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الأحد، إن الدين الإسلامي دين سلام وهو برىء من أفعال تنظيم «داعش». وأضاف كاميرون، في كلمة متلفزة تعليقا على بث التنظيم شريطا يظهر إعدام رهينة بريطاني: «سنقوم بعمليات عسكرية لتدمير تنظيم الدولة وسندعم واشنطن بهذا الصدد، يجب أن نعمل من أجل تفكيك وتدمير هذا التنظيم، سنقوم هذا الأمر بطريقة هادئة».

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني أن «هذا التنظيم يمثل تهديدا للشرق الأوسط بأكمله لذلك سوف نهزمه». وقال: «مجتمعنا الآن اعتمد على استعدادنا للتحرك، وهذا ما سنقوم به تماما».

وبثت مواقع إلكترونية محسوبة على تنظيم «داعش»، مساء السبت، مقطع فيديو يظهر قطع رأس «هاينز» (44 عاما)، الذي يحتجزه التنظيم في سوريا منذ مارس 2013، كما يظهر مقطع الفيديو في نهايته، الملثم الذي قام بعملية الإعدام وأمامه رهينة أخرى (يعتقد أنه بريطاني) مرتديا زيا برتقاليا، وجاثيا على ركبتيه.

وهدد كاميرون: «إذا تماديت في قتال داعش، فستصبغ يديك بدماء قومك كما فعل الرئيس الأمريكي باراك أوباما».