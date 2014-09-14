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«داعش» يعدم 8 عراقيين بتهمة التجسس

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قال شاهد عيان، الأحد إن متشددي تنظيم «داعش» أعدموا علنا 8 رجال سنة في قرية صغيرة بشمال العراق قبل يومين للاشتباه في تآمرهم ضد التنظيم.

وتابع الشاهد إن عمليات الإعدام بدأت مساء الجمعة، عندما قتل مسلحان ملثمان من «داعش» ضابطا شرطة في قرية الجماسة بعد أن اتهمته الجماعة بالتجسس لحساب القوات المسلحة الكردية والعراقية.

وجمع مقاتلو التنظيم السكان المحليين لمشاهدة عملية الإعدام في القرية الواقعة على بعد 120 كيلومترا إلى الشمال من تكريت.

وأضاف الشاهد أن أعضاء «داعش» قالوا إن هذا هو مصير أي أحد يعارضهم.. عرضوا أقراصا مدمجة ونسخا من مراسلات الرجل مع قوات الأمن كدليل.

وبعد إعدام ضابط الشرطة فتحت جماعة مسلحة صغيرة النار انتقاما على منزل ضابط بالتنظيم

وفي صباح السبت قال الشاهد إن 10 سيارات تابعة للتنظيم طافت قرية الجماسة وبها ملثمان من المخبرين الذين ساعدوا المقاتلين في التعرف على 10 أشخاص يشتبه بأنهم هاجموا منزل الضابط الليلة السابقة.

وفي المساء أفرج التنظيم عن ثلاثة بينما أعدم السبعة الآخرون وهم أقارب ماعدا واحدا.

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