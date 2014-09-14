خبراء ألمان يفشلون في فك شفرة «لاب توب» المتهم بالتجسس لصالح «سي آي إيه»

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن خبراء تابعين لهيئة مكافحة الجريمة وللمكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات لم ينجحوا حتى الآن في فك شفرة الكمبيوتر المحمول «اللاب توب» الخاص بماركوس آر موظف جهاز الاستخبارات الألماني «بي إن دي» المتهم بالتجسس.

يذكر أن ماركوس آر كان قد ألقي القبض عليه في يوليو الماضي بتهمة التجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه».

وقالت مجلة «دير شبيجل» الألمانية في عدد الإثنين، إن المدعي العام الألماني، هارالد رانجه قام في الأسبوع الماضي بإبلاغ ذلك إلى أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة بتقصي الحقائق في واقعة تجسس الاستخبارات الأمريكية على ألمانيا.

يذكر أنه قد عثر بحوزة المتهم على «يو إس بي» غير مشفر يحوي 201 وثيقة يقول إنه سلمها للاستخبارات الأمريكية.

كما ضبط المحققون كمبيوتر محمول مثبت عليه تطبيق (ويزر)، ووفقا لتقارير سابقة فإن ماركوس كان قد صرح أن هذا التطبيق يفتح له قناة اتصال مع جهات تكليفه في الاستخبارات الأمريكية عند توجيه سؤال عن حالة الطقس في نيويورك.

وذكرت المجلة أن كل المحاولات لفتح الجهاز فشلت، نظرا لأن المتهم التزم الصمت منذ تصريحه الأخير الأمر الذي يجعل من غير الواضح ما إذا كان المتهم قد زود أجهزة استخبارات أجنبية أخرى بوثائق سرية.