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باحثة من سيناء تناقش «قيم المواطنة فى مصر»

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باحثة من سيناء تناقش «قيم المواطنة فى مصر» باحثة من سيناء تناقش «قيم المواطنة فى مصر»

ناقشت هيئة علمية من أساتذة الجامعات رسالة الدكتوراة التى حملت عنوان ( دور التربية فى تدعيم قيم المواطنة فى ) التى تقدمت بها الباحثة وفاء السيد ابو ضيف، بأشراف الدكتور محمد على طه ريان، و الدكتور محمد الصيرفى.

وشارك فى مناقشة الرسالة بكلية التربية بالعريش كل من الاستاذ الدكتور محمد إبراهيم أبو خليل رئيسًا ومناقشًا، والاستاذ الدكتور رفعت عمر عزوز عضوًا ومناقشًا والأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب الصيرفى عضوًا ومشرفًا، والأستاذ الدكتور محمد على طه ريان عضوًا ومشرفًا.

ومنحت الرسالة درجة إمتياز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة، وتبادلها مع الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وتناولت الرسالة الدور الذى يجب أن تقوم به الجامعة فى تدعيم قيم المواطنة وذكرت الباحثة الإجراءات والأساليب لتحقيق ذلك.

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