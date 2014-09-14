الصيادلة تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مافيا إعادة تدوير الدواء

أكد الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة الصيدليات، أنه سيقوم مع وكيل النقابة الدكتور محمد سعودي وعدد من أعضاء مجلس النقابة بعد غد الثلاثاء، بتقديم بلاغ للنائب العام ضد من وصفهم ب “مافيا” إعادة تدوير الدواء، بسبب خطر على الأمن القومي.

واتهم فاروق الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالتنصل من مسئولياتها في حماية المريض المصري وحفظ الأمن الدوائي القومي، بالإضافة إلى تجاهلها عن عمد تنفيذ القرار الوزاري 104 لسنة 2003 والمنشور الدوري رقم 19 لسنة 2011 واللذين يقضيان بضرورة سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية عن طريق الشركات المصنعة تحت إشراف الإدارة المركزية.

وطالب فاروق النائب العام بضرورة التحقيق مع غرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ورابطة المصنعين لدى الغير (التول) لتجاهلهم القرارات الوزارية والتلاعب بصحة المريض المصري.

وأوضح أن ذلك أدى إلى تهديد الأمن الدوائي القومي، وشكك المواطنين في منظومة الدواء وساعد على إنهيار سمعة الدواء المصري محلياً وخارجياً مما حمل الاقتصاد المصري أعباءً هائلة نتيجة إنهيار صادرات الدولة من الدواء، فضلاً عن سقوط الكثير من الضحايا بين الموت أو تصارع الموت نتيجة تناول هذه الأدوية منتهية الصلاحية.

وأكد فاروق أن تحرك النقابة جاء بناء على تحمل النقابة مسئولياتها نحو حفظ حياة المواطنين وتوفر الدواء الأمن والفعال للمريض، وشدد على النقابة لم ولن ترضى بأن تكون صحة المصريين فريسة لمن يتلاعب بها نتيجة جشعه وطمعه ورغبته في زيادة أرباحه.