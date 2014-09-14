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مصرع إثنين وإصابة 10 اخرين فى انقلاب أتوبيس ببورسعيد

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مصرع إثنين وإصابة 10 اخرين فى انقلاب أتوبيس ببورسعيد مصرع إثنين وإصابة 10 اخرين فى انقلاب أتوبيس ببورسعيد

ارشيفية

تلقى اللواء إسماعيل عز الدين مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطار يفيد بوصول “صلاح زعلوك 59 سنة ،و دعاء زعلوك 27 سنة ، وأسماء زعلوك 22 سنة ، وفهيمة نوفل 55 سنة ،و فتحى خليل 32 سنة ، ويحيى حامد 5 سنوات،ووليد شحاتة 40 سنة ، ورضا متولى 60 سنة ،و فاطمه سليمان 40 سنة ، وعبده التونى 50 سنة ، إلى مستشفى بورسعيد العام، مصابين بجروح قطعيه وكسور وسحجات متفرقه بالجسم .

كما لقى اخرين مصرعها، وهما “أحمد محمد الجريحى 25 عام، مصرعه وجثه أخرى مجهوله لسيدة في العقد الثانى من العمر، وذلك فى حادث انقلاب أتوبيس رحلات  رقم 16930 رحلات الدقهليه بالكيلوا 17 جنوب بورسعيد، بسبب السرعة الزائدة، وتم وضع الجثتين بمشرحة مستشفى الأميرى العام تحت تصرف النيابة العامة .

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