مصادر بالحكومة الروسية: موسكو تنظر في تدابير مختلفة للرد على العقوبات الغربية

كشفت مصادر في الحكومة الروسية أن موسكو تنظر في تدابير مختلفة للرد على العقوبات الغربية، بينها حظر استيراد السيارات، وأصناف معينة من الملابس والمنتجات الخشبية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن أندريه بيلوسوف مساعد الرئيس الروسي للشئون الإقتصادية قوله “إن التدابير ستكون موجهة لحماية السوق الداخلي عن طريق دعم المصنعين المحليين وزيادة إنتاجيتهم، مؤكدا أنه من الممكن تنظيم سلاسل الإنتاج في روسيا لأنواع السيارات التي يتم استيرادها الآن، حيث توجد في روسيا مصانع لتجميع السيارات لعدد كبير من الشركات الرائدة في قطاع السيارات، كما يمكن الاستغناء عن استيراد أصناف معينة من الملابس عن طريف انتاجها في روسيا.

وفي نفس السياق، صرح أليكسي أوليوكاييف وزير التنمية الاقتصادية الروسية، أن روسيا قد تفرض حظراً على استيراد المنتجات البتروكيماوية، وذلك بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد السيارات المستعملة.

وتأتي هذه التدابير والإجراءات بعد أن قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تفعيل العقوبات الجديدة ضد روسيا، والتي أصبحت سارية المفعول بدءا من الجمعة الماضية.