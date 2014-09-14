جاي زي يلمّح عن حمل بيونسيه بطفلهما الثاني

مازالت علاقة النجمين العالميين Beyonce و Jay Z تحيّر الجمهور ووسائل الإعلام حتى اليوم، ففي الوقت الذي كشف فيه الثنائي نيتهما في الطلاق، لمّح الأخير إلى أن زوجته حامل بطفلهما الثاني.

وقد أعلن مغني الراب Jay Z هذا الخبر خلال الحفل الغنائي الذي أحياه مساء الجمعة في باريس، حيث بدّل كلمات أغنية Beach Is Better، لتصبح "لأنها حامل بطفل آخر".

هذه الأخبار غير مؤكدة حتى الساعة، لكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يفجّر فيها الثنائي مفاجآت على المسرح، ففي العام 2011، أعنت Beyonce خبر حملها الأول خلال فعاليات حفل VMAs، كما أنها لمحّت مؤخراً عن خيانة زوجها لها أيضاً خلال تقدميها حفلاً غنائياً.

وفي ظل الشائعات المتناقضة التي تطال علاقة Beyonce و Jay Z، إنتشرت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الصور التي إلتقطت لهم خلال العطلة الرومنسية التي أمضياها مع طفلتهما في إيطاليا.

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