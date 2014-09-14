أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جاي زي يلمّح عن حمل بيونسيه بطفلهما الثاني

Google+ Print

مازالت علاقة النجمين العالميين Beyonce و Jay Z تحيّر الجمهور ووسائل الإعلام حتى اليوم، ففي الوقت الذي كشف فيه الثنائي نيتهما في الطلاق، لمّح الأخير إلى أن زوجته حامل بطفلهما الثاني.

وقد أعلن مغني الراب Jay Z هذا الخبر خلال الحفل الغنائي الذي أحياه مساء الجمعة في باريس، حيث بدّل كلمات أغنية Beach Is Better، لتصبح "لأنها حامل بطفل آخر".

هذه الأخبار غير مؤكدة حتى الساعة، لكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يفجّر فيها الثنائي مفاجآت على المسرح، ففي العام 2011، أعنت Beyonce خبر حملها الأول خلال فعاليات حفل VMAs، كما أنها لمحّت مؤخراً عن خيانة زوجها لها أيضاً خلال تقدميها حفلاً غنائياً.

وفي ظل الشائعات المتناقضة التي تطال علاقة Beyonce و Jay Z، إنتشرت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الصور التي إلتقطت لهم خلال العطلة الرومنسية التي أمضياها مع طفلتهما في إيطاليا.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي