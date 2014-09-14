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الفنان عبدالله السدحان يلبي نداء فرح ويتبرع للحملة

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الفنان عبدالله السدحان يلبي نداء فرح ويتبرع للحملة الفنان عبدالله السدحان يلبي نداء فرح ويتبرع للحملة

الأحد 14-09-2014 14:40

استجاب الفنان عبدالله السدحان إلى نداء الطفلة فرح، التي ناشدته بالانضمام إلى حملة "سيدتي للتضامن مع أطفال غزة، حيث تبرع بكم كبير من ملابس الأطفال من أجل دعم هؤلاء الصغار، كما دعا لهم بأن يجنبهم الله ويلات هذه الحروب والصراعات.
شاركونا أيضاً في الحملة عبر إرسال فيديوهات لأطفالكم وهم يتبرعون بأي شيء يختارونه لأطفالنا في غزة، ودعوتهم لنجمهم المفضل للمشاركة في حملتنا.

طريقة المشاركة:
1 ـ يرجى الاطلاع على الفيديوهات المرافقة للخبر.
2 ـ يمكن لكل عائلة أن تسجل لطفلها مشابه وهو يتبرع بغرض من حاجياته الشخصية، ويدعو فيه نجمه المفضل للمشاركة.
3 ـ يمكنكم اختيار جمعية معينة للتبرع إليها، وذكر اسمها في الفيديو، أو إرسال التبرع إلى أحد مكاتب "سيدتي" في البلد الذي توجدون فيه، وستقوم "سيدتي" بإرسالها للجهات المعنية، وتنشر ذلك لاحقاً.

يمكنكم تحميل فيديوهات أطفالكم عبر التطبيق الآتي:

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سيدتي

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