التركية غزل وتوأماها يقطنون في عرض البحر

بعد غياب طويل عن الشاشة عادت الممثلة التركية يشيم بوبر الشهيرة بغزل حبيبة الأسمر في المسلسل الشهير "وتمضي الأيام" إلى الأضواء، وفاجأت جمهورها في تركيا والعالم بتوأميها الصغيرتين اللتين تعيش معهما في يختها في عرض البحر، فرغم حاجة الأطفال إلى مسكن مستقر قريب من مراكز الرعاية الصحية بحكم صغر سنهما إلا أن يشيم كما سربت للمقربين منها لا تستطيع العيش مع أسرتها في منزل عادي تقليدي لعشقها حياة البحر وطبيعته الحرة الذي يشعرها بإنها تعيش حياة برية طبيعية خالية من القيود المدنية.

واعتاد محبو غزل وأصدقاؤها رؤيتها تلاعب توأميها على رصيف الميناء.

وقد باشرت يشيم في تصوير مسلسل تلفزيوني جديد بعد غيابها لم تتضح معالمه بعد.

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