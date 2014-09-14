أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

التركية غزل وتوأماها يقطنون في عرض البحر

Google+ Print
التركية غزل وتوأماها يقطنون في عرض البحر التركية غزل وتوأماها يقطنون في عرض البحر

الأحد 14-09-2014 18:10

بعد غياب طويل عن الشاشة عادت الممثلة التركية يشيم بوبر الشهيرة بغزل حبيبة الأسمر في المسلسل الشهير "وتمضي الأيام" إلى الأضواء، وفاجأت جمهورها في تركيا والعالم بتوأميها الصغيرتين اللتين تعيش معهما في يختها في عرض البحر، فرغم حاجة الأطفال إلى مسكن مستقر قريب من مراكز الرعاية الصحية بحكم صغر سنهما إلا أن يشيم كما سربت للمقربين منها لا تستطيع العيش مع أسرتها في منزل عادي تقليدي لعشقها حياة البحر وطبيعته الحرة الذي يشعرها بإنها تعيش حياة برية طبيعية خالية من القيود المدنية.
واعتاد محبو غزل وأصدقاؤها رؤيتها تلاعب توأميها على رصيف الميناء.
وقد باشرت يشيم في تصوير مسلسل تلفزيوني جديد بعد غيابها لم تتضح معالمه بعد.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي