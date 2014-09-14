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هذه الأسباب تجعل من الأمير جورج أخاً مثالياً

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هذه الأسباب تجعل من الأمير جورج أخاً مثالياً هذه الأسباب تجعل من الأمير جورج أخاً مثالياً

الأحد 14-09-2014 15:12

منذ ولادته وطوال عامه الأول، إستطاع الأمير George خطف الأنظار إليه، ليس فقط لأنه إبن الأمير William ودوقة كامبريدح Kate Middleton، بل نظراً لوسامته وتصرفاته الشقية ووالظريفة التي يظهر بها أمام وسائل الإعلام.

الآن، وبعد أن أكدت مصادر ملكية خبر حمل الأميرة Kate Middleton بطفلها الثاني، فلا بد من أن يستحوذ الطفل الجديد على إهتمام الجميع، لكن هنا بعض الأسباب الكافية التي تجعل من الأمير George أخاً مثالياً.

أثبت الأمير George طوال عامه الأول أنه مقرّب من الجميع، فمن الطبيعي أن يتعامل مع شقيقه المنتظر بالطريقة نفسها واللطافة ذاتها.

الأمير George الذي إحتفل مؤخراً بعيد ميلاده الأول، يجيد اللعب والتسلية ويضفي أجواءً من السعادة والضحك أينما وجد، لذا من المؤكد أنه سيهتم بشقيقه، وسيجد حينها من يشاركه التسلية والمرح.

من يتابع هذا الأمير الصغير وتصرفاته، يكتشف أنه يحب القصص وينسجم بها، ولهذا السبب نتوقع أن يعتني بأخيه الصغير ويقرأ له قصص ما قبل النوم، كما تفعل والدته الدوقة Kate Middleton حالياً.

وزن الأمير George عند الولادة كان حوالي 4 كيلوغرامات، أي أنه أسمن طفل في العائلة الملكية منذ 100 عام، وقد قال البعض أن هذا الأمر يجعله صاحب بنية قوية، وقادر على مساندة شقيقه والدفاع عنه والإهتمام به.

كشف الأمير William والأميرة Kate Middleton في مقابلة سابقة، أن طفلهما يجذب الفتيات بأساليبه الخاصة، كما أنه يتعامل معهن بلطف كبير، ومن الطبيعي أن يساعد شقيقه الأصغر في تسوية أموره العاطفية مع الشابات الصغيرات، من خلال تقديم النصائح والإرشادات له.

 

دايفيد بيكهام يقدّم بعض النصائح للأمير ويليام

 

 

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