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لورين كونارد تدخل القفص الذهبي

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لورين كونارد تدخل القفص الذهبي لورين كونارد تدخل القفص الذهبي

الأحد 14-09-2014 16:04

تزوجت أمس السبت الكاتبة والمصممة ومقدمة البرامج Lauren Conrad من خطيبها William Tell، في حفل صغير أقيم في Santa Ynez بكاليفورنيا، وإقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وقد أعرب الطرفين عن سعادتهما بهذه الخطوة المصيرية التي تعتبر بداية لمستقبلهما معاً، وقالا: إنها طريقة مثالية لبداية حياتنا الجديدة.. والأجمل أن أكثر أشخاص نحبهم موجودين اليوم إلى جانبنا.

Conrad البالغة من العمر 28 عاماً كانت قد تعرفت على William Tell في بداية العام 2012، ثم أعلنا خطوبتهما العام الماضي بشكل رسمي.

 

 

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