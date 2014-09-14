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غدا .. نيللى كريم تحاكم مبارك ونظامه فى برنامج «الحكم»

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غدا .. نيللى كريم تحاكم مبارك ونظامه فى برنامج «الحكم» غدا .. نيللى كريم تحاكم مبارك ونظامه فى برنامج «الحكم»

 تكشف الفنانة نيللي كريم عن وجهة نظرها فى نظام الرئيس الأسبق مبارك،والحكم الذى تتمنى أن  ينالة فى القضايا التى يحاكم فيها، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج “الحُكْم” ،والمقرر إذاعته فى العاشرة مسائا غدا  الأثنين 15سبتمبرعلى “MBC ”.

نيللى أعلنت خلال الحلقة ايضا عن رأيها فى الفترة التى قضاها الرئيس السيسى حاكما لمصر.

 وعلى المستوى الفنى  تتحدث نيللى  حول حقيقة ما تردد فيما يخص تراجعها عن  استكمال أدائها  لشخصيات الأميرة “صافيناز” وشقيقتها التوأم “جلنار” في الجزء الثاني من “سرايا عابدين”،

وتكشف نيللى موقفها من الاعتذار عن الجزء الثانى من مسلسل “سرايا عابدين” و استبعاد بعض النجمات منه؟ وما هي الأمور التي ندمت عليها في أدوارها الأخيرة؟..

و تتناول كذلك  أسباب تفوّق شخصية السجّانة”غالبيه “،التى قدمتها فى مسلسل”سجن النسا”، على عدد وافر من شخصيات الدراما الرمضانيةنكما تعترف  بأنها إنسانة قوية في الواقع، لكن الناس لم يعرفوها بهذه الصورة قبل “سجن النسا”.وتؤكّد نيللي بأنها تشعر نفسها وكأنها داخل سجن حينما تؤدّي أدواراً غير مقتنعة بها.

وتوضح نيللى انها تنتظر بفارغ الصبر تقديم عملا عن  الراقصة “سامية جمال”، وتكشف عن تحضيراتها والمفاجآت التي تعدّها للشخصية، وعن مدى اهتمامها بمكان اسمها على شارة العمل. كما تتحدّث عن مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج للرقص.

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