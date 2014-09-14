بالصور.. ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بمنزل بـ”سنهوت” فى الشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح بالشرقية من ضبط 3 أشخاص قاموا بتحويل منزل أحدهم إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبيعها للمواطنين بدون ترخيص،بقرية سنهوت بالشرقية

وتلقى اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية إخطارا،من الرائد رائد ربيع , رئيس مباحث مركز منيا القمح مفاده قيام “محمد محمد طبلاوى 30 سنه عاطل، علاء عبد العزيز عبد الفتاح سالم 28 سنه عاطل، زكريا عبد المقصود طنطاوي منصور 35 سنه عاطل جميعهم مقمين بناحية سنهوت بإتخاذ مسكن الأول مكان لتصنيع الأسلحة النارية .

وبتقنين الإجراءات تمكن المقدم محمود جمال رئيس فرع البحث بجنوب الشرقية ، بمعاونه النقيب عبد المنعم علاء والنقيب محمود شكرى والنقيب محمد فؤاد معاونو مباحث المركز من ضبط المتهمين ، وبحوزتهم عدد( 2 )بندقية خرطوش عالية الصنع ذات خزينة دوارة وبندقية رصاص محلية الصنع وعدد ( 2 ) فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 إبرة ضرب نار وعدد 10 قطع حديدية، و قنطرة تتك و مقابض ) ، وكذا الأدوات المستخدمة فى التصنيع ( منجلة جاكوش ، منشار حديدى ، أزميل مسطره مدرجه ، مبرد ) .

وبمواجهة المتهم ، أقر بإدارة الورشة لتصنيع الأسلحة بدون ترخيص ، استعدادا لبيعها لعملائه .

تم التحفظ على المضبوطات ، جارى تطوير مناقشة المتهم للوقوف على حجم نشاطه الإجرامي .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 44636جنح مركز منيا القمح لسنة 2014 ، جارى العرض علي النيابة العامة.​