بالفيديو والصور : حمدين صباحى يشترى شهادات إستثمار قناة السويس بـ7 الأف جنيه

توجه المرشح لانتخابات الرئاسة السابق حمدين صباحي ووفد من قيادات التيار الشعبي اليوم الأحد لفرع بنك مصر بالمهندسين لشراء شهادات استثمار قناة السويس في إطار دعم التيار الشعبي لمشروع حفر القناة الموازية وتنمية محور قناة السويس.

وأعرب صباحي عن سعادته بشراء شهادات استثمار لاحفاده، مؤكدا أنه من أشد داعمي المشروع بدليل طرحه في برنامجه الرئاسي منذ 2012، لاسيما وانه يتم بجهود وطنية مصرية خالصة

وأوضح صباحي أن صيغة الاكتتاب الشعبي هى الطريقة المثلى لتمويل المشروعات القومية لانها تشرك الشعب في خطط التنمية وتعود بالنفع المباشر على المواطنين دون وسطاء يستفيدون من ثمار التنمية

وأكد صباحي أن حالة الالتفاف الشعبي حول مشروع قناة السويس تشير إلى تشوق المصريين للمشروعات القومية، موضحا أنه يمكن استثمار تلك الحالة الشعبية في تدشين مشروعات أخرى طموحة لاتقل أهمية عن مشروع قناة السويس كالطاقة الشمسية لحل أزمة الطاقة التي تواجهها البلاد حاليا، وغيرها من المشروعات الاخرى التي طرحها في برنامجه الانتخابي.

وأضاف حمدين أن الاضراب عن الطعام داخل مقر التيار هو حق مشروع فى الاليات التصعيد التى تخودها ضد قانون التظاهر و الافراج عن كافة سجناء الرائ.

وتابع أن حديثه على الحرب على الأرهاب داخل مصر أهم بكثير من خوضها حربا خارج حدودها، وأن «داعش» ما هى الإ صناعة أمريكية، وعلى أمريكيا اذا أرادت خوض حربها ضد داعش أن تخوضها منفردة وبدون تدخل عربى، واذا أرادت السلطة المصرية التدخل فى حرب ضد الارهاب فيجب تامين الحدود و تحارب الارهاب فى لبيبا للحفاظ على الحدود المصرية

وكان حمدين صباحى قد قام بشراء شهادة بقيمة 7000 جنيه وقد وهبها الى حفيدته وقد اوضح ان المشروع قناة السويس للاجيال القادمة وهو ملك لكل حفيد وحفيدة ،وكان نصيب شراء محمد عبدالعزيز شهادة بقيمة 1000جنيه و الدكتور عمرو حلمى بقيمة 10000جنية .

شارك في الزيارة من قيادات التيار الشعبي الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة السابق، وطارق نجيدة المستشار القانوني للحزب ومحمد عبدالعزيز وعماد حمدي

المراسل : محمود عبد الحفيظ

" frameborder="0">