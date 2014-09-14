اتفاقية تعاون بين «العمل العربية» والسعودية لإنشاء موقع إلكتروني للمنتديات العربية للتنمية والتشغيل

وقعت منظمة العمل العربية ووزارة العمل وصندوق الموارد البشرية بالملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون مشترك تنص علي أن يتولى الصندوق إنشاء موقع إلكتروني للمنتديات العربية للتنمية والتشغيل وتسليمه إلي المنظمة، كما يقوم بتقديم الدعم والمساندة الفنية للموقع لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية.

تم التوقيع علي هامش الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما نصت الاتفاقية علي أن تتحمل المنظمة المسئولية الفنية لتشغيل الموقع وتطويره ليكون مرجعا للمنتديات التشغيل السابقة واللاحقة، وتحديث وتطوير التصنيف العربي المعياري للمهن الذي أقرته المنظمة، وعقد دورات تدريبية لتطبيقه ، وفقا للاتفاق الثلاثي الموقع في هذا الشأن بين منظمتي العمل الدولية والعربية ، والصندوق.

وتضمنت الاتفاقية – التي وقعها عن المنظمة المدير العام الدكتور أحمد لقمان، وعن الصندوق إبراهيم بن فهد آل معيقل- ربط الموقع الالكتروني للمنتديات العربية للتنمية والتشغيل مع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل بالتعاون والتنسيق بين المنظمة والصندوق، ومساهمته في دعم وتمويل الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل.

ونصت الاتفاقية علي أن يتولي كلم طرف إخطار الطرف الأخر بأية مشروعات تشكل اهتماما مشتركا لكل منهم ، ويتم تحديد البرامج والأنشطة المشتركة من خلال التشاور والتنسيق بينهما.

وأعطت للأطراف أن يعقدوا اتفاقات خاصة بواسطة الخطابات المتبادلة أو محاضر الاجتماعات للقيام بنشاط مشترك يدخل في اختصاصاتهم ويحقق أهدافا ذات فائدة مشتركة، وتحدد هذه الاتفاقات الخاصة شروط مساهمة الأطراف في هذا النشاط والالتزامات المالية المترتبة عليهم، مشيرة إلي أن هذه الأنشطة تتمثل في تنظيم المؤتمرات والمنتديات ، والندوات والحلقات النقاشية والدورات التدريبية، وإعداد الدراسات والبحوث.

ونصت الاتفاقية علي أن يتبادل الأطراف الوثائق والمعلومات ذات الاهتمام المشترك واستخدام البيانات الكمية والنوعية وتحليلها ونشرها لخدمة أطراف الانتاج والمهتمين في البلاد العربية.

وأكدت علي حرص الأطراف علي التشاور وتبادل الرأي في المسائل ذات الاهتمام المشترك للتنسيق جهودهم، وأن يدعو كل طرف الأخر لحضور المؤتمرات والاجتماعات والندوات التي ينظمها وتدخل في مجال اهتمامهم المشترك واختصاص الطرف الآخر.