أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سرقة 110 ألف جنيه من إستراحة وكيل وزارة الصحة بالفيوم

Google+ Print
سرقة 110 ألف جنيه من إستراحة وكيل وزارة الصحة بالفيوم سرقة 110 ألف جنيه من إستراحة وكيل وزارة الصحة بالفيوم

أرشيفية

تجرى نيابة بندر الفيوم تحقيقاتها في واقعة سرقة 110 ألف جنيه من استراحة الدكتور مدحت شكري، وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

كان وكيل وزارة الصحة بالفيوم قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة الفيوم بسرقة مبلغ مالي قدره 110 ألف جنيه مصري من الاستراحة الخاصة به بأحد الأبراج السكنية بمنطقة دلة .

وقال فى بلاغه أنه كان يحتفظ بهم في أحد الغرف بالاستراحة واكتشف سرقتهم ولم يتهم أحد بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوصول للمتهمين

وقال مصدر بمديرية الصحة بالفيوم أن وكيل الوزارة بعد حادث السرقة قرر أخذ أجازة 15 يوما عن العمل ويقوم بأعماله الدكتور عماد حسن مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا