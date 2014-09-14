سرقة 110 ألف جنيه من إستراحة وكيل وزارة الصحة بالفيوم

تجرى نيابة بندر الفيوم تحقيقاتها في واقعة سرقة 110 ألف جنيه من استراحة الدكتور مدحت شكري، وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

كان وكيل وزارة الصحة بالفيوم قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة الفيوم بسرقة مبلغ مالي قدره 110 ألف جنيه مصري من الاستراحة الخاصة به بأحد الأبراج السكنية بمنطقة دلة .

وقال فى بلاغه أنه كان يحتفظ بهم في أحد الغرف بالاستراحة واكتشف سرقتهم ولم يتهم أحد بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوصول للمتهمين

وقال مصدر بمديرية الصحة بالفيوم أن وكيل الوزارة بعد حادث السرقة قرر أخذ أجازة 15 يوما عن العمل ويقوم بأعماله الدكتور عماد حسن مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية.