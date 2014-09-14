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ضبط 25 سائق لتعاطيهم المواد المخدرة و4 سيارات مهربة في حملة أمنية بالغردقة

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ضبط 25 سائق لتعاطيهم المواد المخدرة و4 سيارات مهربة في حملة أمنية بالغردقة ضبط 25 سائق لتعاطيهم المواد المخدرة و4 سيارات مهربة في حملة أمنية بالغردقة

مرور البحر الأحمر

تمكنت حملة مرورية بالغردقة، قادها العقيد رضا النحاس رئيس مباحث المرور، من ضبط 25 سائق ثبت تعاطيهم المخدرات بينهم 12 سائق سيارة تاكسي و13 سائق سيارة سياحة بمناطق متفرقة بمدينة الغردقة ثبت من التحاليل المفاجئة تعاطيهم للمواد المخدرة وتم سحب تراخيص السيارات وتحرير بلاغات ضد السائقين وإحالتهم للنيابة.

كما نجحت حملة مرورة أخرى شارك فيها المقدم شريف المولد وكيل مباحث المرور وعدد من الضباط في ضبط 4 سيارات مهربة الجمارك وبدون أوراق تراخيص وتحررت المحاضر اللازمة وتم التحفظ علي السيارات.

وأكد اللواء هشام كمال مدير المرور، ان الحملات المرورية مستمرة على مختلف طرق البحر الأحمر.

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