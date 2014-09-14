شركة الكرنك تفوز بتنظيم بعثة الحج الرسمية للدولة لمرة الثالثة

للمرة الثالثة علي التوالي فازت شركة مصرللطيران للسياحة “الكرنك” بمناقصة تنظيم بعثة الحج الرسمية للدولة هذا العام والتي تقدم إليها كبري شركات السياحة الدينية في مصر ، وذلك بعد الأداء المتميز والمستوي الراقي الذي قدمته الشركة لبعثة الحج في العامين الماضين من حيث تنظيم رحلة السفر والإقامة بالفنادق القريبة من الحرمين والخدمة في منطقة المشاعر وتنقلات أفراد البعثة الرسمية مما ساعد علي خدمة وراحة الحجاج المصريين والوقوف علي ما قد يواجههم من مشكلات طوال فترة وجودهم بالأراضي المقدسة .

وصرح الطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران يٌشرفنا دائماً توفير كافة التسهيلات ووسائل الراحة لضيوف الرحمن والقائمين علي خدمتهم سواء الحجاج المسافرين علي رحلات مصرللطيران بصفة عامة أو توفير الراحة للبعثة الرسمية للدولة .

من ناحية أخري قام الطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة والأستاذ عادل صالح رئيس شركة مصرللطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة ظهر اليوم بإفتتاح مكتبي مبيعات الكرنك بمدينة نصر و”سيتي ستارز” مول وكذلك منفذ الأسواق الحرة بسيتي ستارز بعد عمل التجديدات الشاملة بهما في إطار خطة التطوير التي تتبناها مصرللطيران ، حضر الإفتتاح صلاح هاشم رئيس قطاع الكرنك للسياحة وسعد معبد رئيس قطاع الأسواق الحرة وبعض العاملين بالشركة .

صرح صالح أن عمليات التطوير التي يشهدها حاليا قطاعي الكرنك للسياحة والأسواق الحرة جاءت متزامنة مع توقيع مصرللطيران عقداً مع الشركة المصرية للمطارات نهاية الأسبوع الماضي من خلاله تحصل مصر للطيران علي حق إدارة وتشغيل الأسواق الحرة والمنطقة التجارية بالمبني الجديد لمطار الغردقة الدولي في صالة السفر والوصول بمساحة 2200 م2 لمدة 5 سنوات بعد الفوز بهذه المناقصة التي شارك فيها العديد من كبري الشركات المتخصصة في مجال إدارة الأسواق الحرة بالمطارات وجاري حالياً العمل بالإنشاءات الخاصة به حيث إنه من المزمع إفتتاحة خلال شهر أكتوبر 2014.